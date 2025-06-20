В Госдуме предложили стыдить россиян на работе за порнозависимость

20 июня 2025, 13:35

Депутат Госдумы призвал обсуждать порнозависимость на работе

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с идей осуждать сотрудников с признаками порнозависимости непосредственно на рабочих местах. Он аргументировал это тем, что такие люди утрачивают вменяемость и заслуживают общественного порицания.





Милонов указал, что порнозависимость делает человека неспособным к нормальной жизни и разрушает его личность.

«Можно обсуждать в трудовых коллективах, что вот этот человек был замечен в магазине для взрослых. Девушки должны понимать, что если мужчина ходит в магазин для взрослых, то с ним встречаться не надо… У него проблемы какие-то, хорошей семьи с таким не построишь», — заявил депутат.