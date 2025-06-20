В Госдуме предложили стыдить россиян на работе за порнозависимость
Депутат Госдумы призвал обсуждать порнозависимость на работе
Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с идей осуждать сотрудников с признаками порнозависимости непосредственно на рабочих местах. Он аргументировал это тем, что такие люди утрачивают вменяемость и заслуживают общественного порицания.
Милонов указал, что порнозависимость делает человека неспособным к нормальной жизни и разрушает его личность.
«Можно обсуждать в трудовых коллективах, что вот этот человек был замечен в магазине для взрослых. Девушки должны понимать, что если мужчина ходит в магазин для взрослых, то с ним встречаться не надо… У него проблемы какие-то, хорошей семьи с таким не построишь», — заявил депутат.Политический деятель подчеркнул, что таких людей необходимо ставить к позорному столбу и обсуждать их поведение в коллективе. Милонов обозначил это как меру общественного воздействия.
Заявления политика вызвали широкий общественный резонанс. Ранее депутат предложил продавать интимные товары только по рецепту