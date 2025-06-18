«Атрибут безмозглых эскортниц»: Милонов высказался об игрушке Лабубу

18 июня 2025, 18:28

Депутат Виталий Милонов назвал игрушку Лабубу атрибутом эскортниц

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что помещение на нашумевшую игрушку Лабубу лиц Лаврова и Пескова является свидетельством несерьёзности и назвал данную игрушку предметом эксортниц.





Милонов, увидев представленные игрушки с лицами российских политиков на Петербургском международном экономическом форуме пришёл в негодование. По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров является умным человеком и вряд ли кукла с его изображением обидит его.

«Совершенно нелогично помещать лицо такого умного человека на игрушку, которая является атрибутом безмозглых эскортниц, которых, к сожалению, можно встретить где-то в подвалах. Поэтому оскорбления никакого нет, а человек, который дарит игрушку в виде вот этой лабуды, сам по себе демонстрирует свою несерьезность», — рассказ депутат в разговоре с «Газетой.Ru».