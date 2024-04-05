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Дом для 112 переселенцев из аварийного жилья в Шатуре достроят в этом году

05 апреля 2024, 13:30
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство трёхэтажного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья возводят в посёлке Радовицкий городского округа Шатура, работы планируется завершить в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность дома составляет 60%. Рабочие монтируют внутренние инженерные системы и обустраивают фасад», — отмечается в сообщении.
Квартиры в новостройке получат 56 семей — 112 человек, расселённых из жилья, признанного аварийным. Аварийные дома расположены на улицах Клубная, Мира, Лесозаводская и Первомайская в посёлке Радовицкий.


Всего в городском округе Шатура ведётся строительство пяти многоквартирных домов, в которые переедут переселенцы из аварийного жилья.

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Mash: у сыгравшего Холмса актёра Ливанова подозрение на онкологию
Mash: у 88-летнего актера Василия Ливанова подозрение на опухоль
05 апреля 2024, 14:18

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

У народного артиста Василия Ливанова подозрение на опухоль, пишет Mash.
По информации Telegram-канала, у артиста подозрение на опухоль и сейчас он проходит обследование в онкоцентре.

При этом сам Ливанов заявил, что ни на что не жалуется и считает себя абсолютно здоровым. Но все же обратился к врачам из-за общего недомогания.

В марте Ливанов уже проходил обследование, ему диагностировали анемию, уточняет канал.

Всенародную любовь и известность советскому и российскому киноактёру Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в советском сериале.

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#здоровье
#врачи
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В Подмосковье отремонтируют дороги к достопримечательностям региона
05 апреля 2024, 13:54

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Пять дорог к достопримечательностям Подмосковья отремонтируют в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В Руз на улице Солнцева можно проехать к парку "Городок", где открывается панорамный вид на реку. В Истре отремонтируют участок от Волоколамского шоссе до д. Никулино, который проходит рядом с Новоиерусалимским монастырем. Также
Зарайске пройдет ремонт на одной из центральных улиц города, которая ведёт к Зарайскому Кремлю» , — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в Раменскомпо новой дороге можно будет доехать до д. Народное имение – настоящий «зелёный остров», где расположены большой лесопарк, озеро Борисоглебское, парк культуры и отдыха и усадьба, а Сергиев Посад облагородят Новоугличское шоссе, которое ведет в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Пафнутьевский сад.

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#подмосковье
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#шоссе
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В колледже «Подмосковье» проведут день открытых дверей для школьников
05 апреля 2024, 13:53

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Единый день открытых дверей проведут в девяти учебных корпусах колледжа «Подмосковье» в городских округах Клин, Химки, Солнечногорск и Лобня 20 апреля, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В ходе дня открытых дверей школьникам и их родителям расскажут о правилах приёма в колледж, условиями поступления, познакомят с учебной программой по разным специальностям и продемонстрируют материально-техническую базу учебного заведения», — говорится в сообщении.
Потенциальные абитуриенты смогут пообщаться со студентами колледжа и встретиться с руководством колледжа, представителями работодателей и экспертами. В рамках мероприятия запланированы также профессиональные пробы и интерактивные задания.

Подробная информация о дне открытых дверей размещена на сайте колледжа «Подмосковье».

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#московская область
#минобразования мо
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«Мигранты, бомжи и британцы»: США охватил гиперсмертоносный туберкулёз
Mash: США охватила смертельная эпидемия туберкулеза
05 апреля 2024, 13:38

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Почти половина штатов Америки заражены гиперсмертоносной версией туберкулёза, пишет Mash со ссылкой на отчёт Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
«Гиперсмертоносная версия туберкулёза захватила 80% Соединённых Штатов. Поражены 40 из 50 штатов», — говорится в сообщении.

Как утверждают специалисты, число заболевших в стране побило антирекорд десятилетней давности. По их данным, во всём виноваты мигранты, бомжи и туристы из Великобритании, поскольку четверть граждан Соединённого Королевства уже стали переносчиками новой болезни.

По словам доктора Брюса Хирша из больницы Норт-Шор, новому вирусу помогает распространяться нехватка квалифицированных врачей.

Медицинское сообщество призывает рассмотреть новые способы диагностики болезни, иначе миру грозит серьёзная опасность.

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#сша
#болезнь
#эпидемия
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Вдову Навального* уличили в алкоголизме
Лидером несистемной оппозиции может стать дочь Навального* Дарья
05 апреля 2024, 13:22

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

На фоне проблем с алкоголем у Юлии Навальной на роль лидера несистемной оппозиции готовят её дочь Дарью.
По данным RT, Навальная не справляется с ролью лидера, предпочитая светские мероприятия политической деятельности. Также доверие к ней сильно упало из-за проблем с чрезмерным употреблением алкоголя.

Западные кураторы заявляют, что на роль лидера больше подойдёт её дочь – 23-летняя Дарья Навальная. Она окончила Стэнфордский университет, сильнее матери интегрирована в западное политическое сообщество, за счёт знания языка и культуры Кроме того, она предсказуема и управляема.

Стартом её политической карьеры, предположительно, может быть выдвижение по одному из округов на выборах в Мосгордуму.

При этом есть информация, что журналист Мария Певчих** и политик Леонид Волков** не рассматривают в качестве главы «Фонда борьбы с коррупцией»*** члена семьи Навальных.

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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами
***организация признана экстремистской и запрещена на территории России
#алкоголь
#лидер
#оппозиция
#данные
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В Серебряных Прудах спасатели помогли бобру вернуться домой
05 апреля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Заблудившегося бобра спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в округе Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу«Система-112» позвонили очевидцы, которые увидели крупного грызуна в подъезде многоквартирного жилого дома.

«Прибыв на место происшествия, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» выпустили незваного гостя из подъезда, а затем с помощью спасательной верёвки с петлёй на конце поймали животное. Затем специалисты аккуратно перенесли бобра в аварийно-спасательную машину и доставили его в ветеринарную клинику. К счастью, заблудившийся в каменных джунглях зверёк оказался здоров. Спасатели отвезли его к водоёму, расположенному рядом с посёлком, и вернули бобра в привычную среду обитания», — поделился замначальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов.

Стоит отметить, что неожиданный гость был замечен в посёлке Успенский городского округа Серебряные Пруды.


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#спасатели
#животное
#серебряные пруды
#мособлпожспас
#происшествия
#бобры
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В Госдуме призвали пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов
Депутат Толстой: необходимо пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов
05 апреля 2024, 12:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой указал на необходимость пересмотра принципов привлечения трудовых мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, он выступил за отмену системы патентов.

Толстой призвал сократить срок пребывания низкоквалифицированных специалистов в России. По его мнению, он должен быть ограничен сроком действия трудового договора. По его истечении мигрантов должны обязать покинуть страну.

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#госдума
#мигранты
#работа
#россия
#правила
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В Минцифры высказались о массовом отъезде IT-специалистов из России
Минцифры опровергло данные о массовом отъезде IT-специалистов из России
05 апреля 2024, 12:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Минцифры опровергло сведения о массовом отъезде IT-специалистов из России. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Ранее СМИ начали активно писать о том, что специалисты IT-отрасли массово покидают страну.

При этом данные Минцифры свидетельствуют о том, что две трети уехавших в 2022 году «айтишников» вернулись на родину. За прошлый год оттока специалистов не наблюдалось.

Также ведомство сослалось на данные Росстата, который гласят, что число занятых в этой сфере работников выросло на 13%, достигнув 857 тысяч человек.

Минцифры назвало IT-сферу одной из самых быстро развивающихся в российской экономике. Средняя зарплата сотрудников в прошлом году выросла на 13%.

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#it
#специалисты
#россия
#минцифры
#работа
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В Подмосковье началась подготовка объектов памяти ВОВ к 9 мая
05 апреля 2024, 12:43

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В Московской области идет подготовка объектов памяти Великой Отечественной войны к празднованию 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В регионе начали облагораживать памятники, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории после зимы.

«Всего в Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах будут проведены необходимые работы по подготовке к 9 мая», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что полностью подготавливать объекты закончат к 1 мая 20204 года. Кроме уборки также запланирована проверка работоспособности и ремонт освещения рядом с памятниками.

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