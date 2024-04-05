Дом для 112 переселенцев из аварийного жилья в Шатуре достроят в этом году

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство трёхэтажного дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья возводят в посёлке Радовицкий городского округа Шатура, работы планируется завершить в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность дома составляет 60%. Рабочие монтируют внутренние инженерные системы и обустраивают фасад», — отмечается в сообщении.Квартиры в новостройке получат 56 семей — 112 человек, расселённых из жилья, признанного аварийным. Аварийные дома расположены на улицах Клубная, Мира, Лесозаводская и Первомайская в посёлке Радовицкий.
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