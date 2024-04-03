В Ленинском округе построят шестиэтажный паркинг

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Шестиэтажный паркинг на 309 машиномест построят у деревни Горки Ленинского городского округа, проект получил одобрение рабочей группы Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь паркинга составит 10,7 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания, помимо мест для автомобилей, предусмотрена автомойка на четыре машины и станция техобслуживания», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Входы в здание буди расположены на одном уровне с землёй, без ступеней и пандусов, чтобы не создавать сложностей для маломобильных групп населения.
Ввести новый паркинг в эксплуатацию планируется в 2025 году. Там будет создано 28 рабочих мест.
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