В округе Клин снесли аварийный жилой дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Аварийный двухэтажный многоквартирный жилой дом 1958 года постройки снесли в посёлке Туркмен городского округа Клин, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом был расположен по адресу: улица Центральная, 82, его общая площадь составляла около 400 квадратных метров. Обследование показало, что здание находится в аварийном состоянии, после чего жильцов оттуда расселили, а сам дом было решено снести», — говорится в сообщении.В настоящее время постройка полностью демонтирована, участок расчищен от строительного мусора. Решение о том, как будет использоваться освободившаяся земля, ещё не принято.
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