В Серпухове снесли ветхий дом на шесть квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Аварийный двухэтажный жилой дом снесли на улице Дальняя в городе Серпухов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Шлакоблочный двухэтажный дом на шесть квартир общей площадью немногим более 400 квадратных метров был построен в 1949 году. Основные элементы постройки были в плохом состоянии, частично разрушены. В 2023 году дом расселили. Жители соседних домов направили через портал «Добродел» запрос на снос аварийной постройки. В настоящее время работы по демонтажу дома завершены, участок очищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.В настоящее время администрация городского округа рассматривает различные варианты дальнейшего использования освобождённого земельного участка и вовлечения его в хозяйственный оборот.
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