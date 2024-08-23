Дом-долгострой в Звёздном городке сдадут в эксплуатацию до конца года

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Возведение девятиэтажного многоквартирного дома-долгостроя в Звёздном городке планируется завершить до конца текущего года, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Евгений Баришевский, сообщает пресс-служба правительства региона.
Квартиры в доме должны получить сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Глава округа отметил, что дом очень удобно расположен: он находится рядом с Центром подготовки космонавтов.
В ходе встречи была затронута также тема благоустройства округа. В прошлом году здесь привели в порядок территорию Первого озера. Благоустроена также территория у спортивного центра «Галактика».
Кроме того, Евгений Баришевский о капремонте, запланированном в Доме космонавтов. Работы должны провести в 2025-26 годах.
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«Окончание работ по этому многоквартирному дому — до конца года. Сейчас уже идет распределение квартир. Дом девятиэтажный, в нём четыре подъезда, 144 квартиры. Он позволит расселить наших покорителей космоса из общежития», — сказал Евгений Баришевский.
Глава округа отметил, что дом очень удобно расположен: он находится рядом с Центром подготовки космонавтов.
В ходе встречи была затронута также тема благоустройства округа. В прошлом году здесь привели в порядок территорию Первого озера. Благоустроена также территория у спортивного центра «Галактика».
Кроме того, Евгений Баришевский о капремонте, запланированном в Доме космонавтов. Работы должны провести в 2025-26 годах.
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Лев Каштанов