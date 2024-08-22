Во Власихе к началу учебного года капитально отремонтируют школу имени Попова

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В микрорайоне Школьный во Власихе в этом году сделают капитальный ремонт в школе имени А.С. Попова, построенной ещё в 1961 году.
Об этом глава этого закрытого административно-территориального образования Герман Потапчук сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В образовательный комплекс, помимо школы, входят три здания дошкольных групп. Комплекс посещают более 1,6 тыс. учеников и 525 малышей. По президентской программе в СОШ ведётся капремонт – обновляют кровлю, фасад, инженерные системы, обустраивают прилегающую территорию. Все работы завершат в конце августа.
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В образовательный комплекс, помимо школы, входят три здания дошкольных групп. Комплекс посещают более 1,6 тыс. учеников и 525 малышей. По президентской программе в СОШ ведётся капремонт – обновляют кровлю, фасад, инженерные системы, обустраивают прилегающую территорию. Все работы завершат в конце августа.
«У нас торжественная линейка пройдёт 2 сентября уже в обновлённом комплексе. Готовим для ребят сюрпризы – установим возле школы уникальный развивающий игровой комплекс. Также хотим воссоздать класс радиотехники, так как наша школа носит имя прославленного учёного. В целом к учебному году мы готовы на 100%. У нас закуплены все необходимые учебники, укомплектован штат педагогов», – рассказал Потапчук.Во Власихе действует ещё один образовательный комплекс – «Перспектива». Это школа и два отделения для дошколят. Работает также детская школа искусств «Гармония», где в 2022-2023 годах прошёл капремонт.
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Лора Луганская