Ремонт детсада на Парковой улице в Щёлкове завершится ко 2 сентября

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Детский сад «Малыш», расположенный на Парковой улице в Щёлкове, капитально ремонтируют, ход работ проверил глава городского округа Андрей Булгаков, он заверил, что садик откроется с началом учебного года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Знаю, как родители ждут этот садик обновлённым. Уже совсем скоро», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале.Работы по капитальному ремонту детского сада затянулись, так как в процессе выяснилось, что необходимо полностью поменять перекрытия, что не водило в первоначальный план. Чтобы успеть завершить капремонт до начала учебного года, на объекте увеличили количество рабочих.
Сейчас в здании детсада укладывают линолеум и монтируют сантехнику, скоро начнётся установка межкомнатных дверей и расстановка мебели. На прилегающей территории монтируют игровые комплексы. Отмечается, что работы будут вестись до 1 сентября, но завершатся в срок.
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