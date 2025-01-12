Жила в машине, но купила квартиру на старом Арбате: кому достанется наследство Евгении Добровольской

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Жизнь с нуляАлиса Фрейндлих и Евгения Добровольская на съемках фильма «Клетка для канареек» (Фото: РИА Новости)
С юных лет Евгения стремилась к независимости и самостоятельности. Её жизненный путь начался в коммунальной квартире на Большом Каретном переулке, где она проживала в условиях, далёких от роскоши.
После расставания с Михаилом Ефремовым жизнь актрисы наполнилась трудностями, и в какой-то момент ей даже пришлось ночевать в машине. Но уже к 38 годам Добровольская обрела долгожданную стабильность, купив квартиру в одном из переулков Старого Арбата. Помимо этого, у Евгении был двухэтажный дом в посёлке Загорянский неподалёку от Москвы, где она наслаждалась спокойной и размеренной жизнью.
Наследники
Евгения Добровольская с детьми (Фото: соцсети)
У Евгении Добровольской осталось четверо детей: 39-летний Степан Баранов, 33-летний Николай Ефремов, 23-летний Ян Добровольский и 15-летняя Анастасия Мананникова.
Степан, окончив лицей при Российском государственном гуманитарном университете, продолжил своё образование в Плехановской академии, выбрав факультет финансов. В 2012 году он успешно завершил обучение и отправился в Лондон, где начал строить карьеру в сфере инвестиций.
В отличие от своего старшего брата, Николай решил продолжить семейную традицию и стал актёром. В 2016 году он начал обучение в ГИТИСе на актёрском факультете. В том же году Николай вместе со своей мамой уже выходил на сцену МХТ имени А. П. Чехова в спектакле «Васса Железнова», поставленном по пьесе Максима Горького.
С ранних лет Ян проявлял интерес к искусству. Он занимался в Детском музыкальном театре юного актёра (ДМТЮА), где не только постигал основы актёрского мастерства, но и участвовал в нескольких постановках. В 2013 году он дебютировал в кино, исполнив небольшую роль в комедийном фильме «Трое в Коми» Ольги Ланд. С тех пор его фильмография пополнилась такими работами, как «Таинственная страсть» и «Пушкин».
Евгения Добровольская с дочерью (Фото: соцсети)
Старшие сыновья уже стали самостоятельными и успешными людьми, у них есть семьи, где они растят своих детей. А вот с кем останется несовершеннолетняя дочь актрисы является большим вопросом.
В случае, если покойная Евгения Добровольская не составляла завещания, ее имущество будет разделено между тремя сыновьями и дочерью в равных долях.
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