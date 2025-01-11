«Похудела настолько, что остались только глаза»: как выглядела перед смертью актриса Евгения Добровольская

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Как прошел последний день рождения актрисы
В беседе с KP.RU коллеги артистки из МХТ имени Чехова рассказали, что Добровольская очень похудела. 26 декабря, в день ее рождения, они вместе пели любимые песни актрисы и веселились.
«Женя была счастлива. Она исхудала настолько, что на лице — только огромные голубые глаза, которые улыбались», — вспоминают они.
Актеры отметили, что Добровольская боролась за жизнь и была окружена любовью близких, детей и коллег. Ее часто навещали взрослые сыновья — Николай, Ян и Степан. За мамой также ухаживала и 15-летняя дочь Анастасия.
Кто помогал оплачивать дорогостоящее лечение Добровольской
Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась 10 января в возрасте 60 лет. В последние годы она боролась с тяжелой формой онкологии. К сожалению, болезнь дала метастазы в разные органы.
Добровольской помогал финансово родной театр — руководство МХТ имени Чехова оплачивало дорогостоящее лечение. Еще летом она играла в спектакле «Космос», и никто из зрителей не догадывался, что актриса борется со страшной болезнью. Однако в начале зимы ее состояние резко ухудшилось.
Читайте также:
Дочь умершей от рака Евгении Добровольской тяжело больна: страшный удар для семьи актрисы
Спорное родство со Спартаком Мишулиным и увольнение с «Первого канала»: как сейчас живет Тимур Еремеев
Четверо детей, проблемы с алкоголем и смертельный диагноз: удары судьбы и причина смерти Евгении Добровольской