«Дом-книжку» на Новом Арбате признали аварийным

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«Дом-книжку» на Новом Арбате в Москве признали аварийным. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества.
Речь идёт о здании Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). После проведения проверки состояния постройки специалисты признали её ограниченно работоспособной. В связи с этим, здание непригодно для эксплуатации, а размещённые в нём структуры будут переведены в другие офисы.
Правительство Москвы приняло решение реконструировать «Дом-книжку» с привлечением частного инвестора. В ходе работ будет увеличена общая площадь комплекса для размещения на его территории современного социокультурного кластера с образовательными, спортивно-оздоровительными и культурно-развлекательными объектами.
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