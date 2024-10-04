Дополнительные трамвайные пути появятся в Москве на ВДНХ

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В Москве появится дополнительный трамвайный путь в районе ВДНХ. Власти уже приступили к разработке планировки линейного объекта. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.
Линейный узел с дополнительными трамвайными путями проложат от Продольного проезда до проспекта Мира, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. Маршруты трамваев разделят, чтобы увеличить пропускную способность и сократить время поездки пассажиров.
Согласно проекту, в ходе строительство третьего пути поставят новую трамвайную остановку с приподнятой платформой и пандусом лля маломобильных пассажиров. Также установят навигационное табло и построят пешеходные ограждения.
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«На действующем участке линии проходят три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25. Два из них, № 11 и 25, следуют в прямом направлении, а № 17 при повороте налево ожидает проезда трамваев № 11 и 25. Строительство третьего пути обеспечит беспрепятственный проезд трамваев в разных направлениях», — пояснил Владимир Ефимов.
Согласно проекту, в ходе строительство третьего пути поставят новую трамвайную остановку с приподнятой платформой и пандусом лля маломобильных пассажиров. Также установят навигационное табло и построят пешеходные ограждения.
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Лия Мурадьян