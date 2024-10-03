В Москве промоют свыше 1,1 тыс. памятников в преддверии зимы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что специалисты комплекса городского хозяйства промоют в преддверии зимы более 1,1 тысячи памятников. Об этом Бирюков сообщил журналистам.
По словам заммэра, данные мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, что происходит на регулярной основе с апреля по октябрь. Бирюков отметил, что каждый памятник очищают по специальной технологии.
Регламентные работы проходят раз в месяц, однако, если объект сильно загрязнен, то его моют чаще, добавил глава комплекса городского хозяйства. Уточняется, что все используемые средства безопасны не только для поверхностей памятников, но и для окружающей среды.
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