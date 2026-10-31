Дом моды Вячеслава Зайцева издаст неопубликованную им запись
Московский дом моды Вячеслава Зайцева планирует издать ранее не публиковавшуюся рукопись модельера, которую обнаружили при работе с архивами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила гендиректор дома моды и эксперт III международного симпозиума «Создавая будущее» Екатерина Ромашкина.
По её словам, найдена как минимум одна неизданная рукопись Вячеслава Михайловича, но команда не исключает и других неожиданных находок — в будущем все обнаруженные материалы обязательно увидят свет. Кроме того, в память о маэстро планируется провести ряд мероприятий.
Вячеслав Зайцев ушёл из жизни в 2023 году в возрасте 85 лет после длительной борьбы с болезнью. Он вошёл в историю как один из самых известных российских модельеров: за свою карьеру он представил свыше 70 коллекций одежды. Особую известность получила его «Русская серия», вдохновлённая ивановскими ситцами и традиционными русскими узорами.
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