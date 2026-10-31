Дом моды Вячеслава Зайцева издаст неопубликованную им запись

31 октября 2026, 04:33

Фото: iStock/CHARTCHAI KANTHATHAN

Московский дом моды Вячеслава Зайцева планирует издать ранее не публиковавшуюся рукопись модельера, которую обнаружили при работе с архивами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила гендиректор дома моды и эксперт III международного симпозиума «Создавая будущее» Екатерина Ромашкина.