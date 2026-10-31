Убийце полицейского в Оренбуржье ужесточили наказание

31 октября 2026, 03:49

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Следствие по уголовному делу Сергея Басалаева завершено. Материалы направили в военный суд для рассмотрения по существу — заседания проводятся в закрытом режиме, пишет ТАСС.