Убийце полицейского в Оренбуржье ужесточили наказание
Следствие по уголовному делу Сергея Басалаева завершено. Материалы направили в военный суд для рассмотрения по существу — заседания проводятся в закрытом режиме, пишет ТАСС.
Напомним, 16 апреля 2026 года полицейские прибыли в посёлок Аккермановка (Новотроицк) для задержания Басалаева, который находился в федеральном розыске. В момент задержания мужчина открыл стрельбу. В результате один сотрудник полиции погиб, ещё трое получили ранения. После этого Басалаев скрылся, но уже 18 апреля его задержали и заключили под стражу.
Изначально при избрании меры пресечения ему вменяли самовольное оставление части, посягательство на жизнь правоохранителей, убийство и покушение на убийство. Согласно данным ТАСС, по итогам расследования перечень обвинений существенно расширился. К ним добавились: дезертирство; умышленные уничтожение или повреждение имущества; незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств без цели сбыта.
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