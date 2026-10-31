«Иволгинский потрошитель» мог поедать останки своих жертв
Кегашбека Орунбаева, прозванного «иволгинским потрошителем», подозревают в каннибализме. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, соответствующие факты выявили в ходе расследования убийства одной из жертв маньяка в Канске.
Орунбаева ранее этапировали в Красноярский край после того, как он признался в ещё одном преступлении. Осуждённый заявил об убийстве женщины в Канске в 1997 году. Тогда она стала его четвёртой жертвой; всего на счету преступника — девять убийств.
В оперслужбах подчеркнули, что имеются данные, указывающие на то, что Орунбаев практиковал каннибализм в отношении своих жертв. Сейчас следствие проводит тщательную проверку этих сведений.
Напомним, в 2013 году Верховный суд Бурятии приговорил Орунбаева к пожизненному заключению за убийства и изнасилования женщин. Сейчас он отбывает наказание в колонии «Чёрный дельфин». Прозвище «иволгинский потрошитель» связано с тем, что часть преступлений маньяк совершил в Иволгинском районе Бурятии.
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