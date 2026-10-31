«Иволгинский потрошитель» мог поедать останки своих жертв

31 октября 2026, 01:35

Серийного маньяка Орунбаева подозревают в каннибализме

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Кегашбека Орунбаева, прозванного «иволгинским потрошителем», подозревают в каннибализме. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, соответствующие факты выявили в ходе расследования убийства одной из жертв маньяка в Канске.