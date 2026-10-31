В Москве до весны ограничат движение по одной улице

31 октября 2026, 03:10

Дептранс: движение по улице Маршала Прошлякова в Москве ограничат до апреля

Фото: iStock/Kusska

В Москве на участках улицы Маршала Прошлякова с 2 ноября 2026 года по 4 апреля 2027 года будет ограничено движение транспорта. Такую информацию предоставили в департаменте транспорта столицы.