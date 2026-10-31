В Москве до весны ограничат движение по одной улице
В Москве на участках улицы Маршала Прошлякова с 2 ноября 2026 года по 4 апреля 2027 года будет ограничено движение транспорта. Такую информацию предоставили в департаменте транспорта столицы.
Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей — на время работ одна полоса движения станет недоступна для проезда. Общая перекрытия составит примерно пять месяцев.
Кроме того, ранее ввели аналогичные меры на улице Фонвизина и в местном проезде возле улицы Яблочкова. Там движение ограничено с 5 октября до 1 апреля 2027 года из-за ремонтных работ. На этом участке также временно нельзя будет оставлять автомобили.
Ранее москвичам сообщили о повышении стоимости парковки. Однако в некоторых случаях она станет бесплатной
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