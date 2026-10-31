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В Москве до весны ограничат движение по одной улице

Дептранс: движение по улице Маршала Прошлякова в Москве ограничат до апреля
Фото: iStock/Kusska

В Москве на участках улицы Маршала Прошлякова с 2 ноября 2026 года по 4 апреля 2027 года будет ограничено движение транспорта. Такую информацию предоставили в департаменте транспорта столицы.



Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей — на время работ одна полоса движения станет недоступна для проезда. Общая перекрытия составит примерно пять месяцев.

Кроме того, ранее ввели аналогичные меры на улице Фонвизина и в местном проезде возле улицы Яблочкова. Там движение ограничено с 5 октября до 1 апреля 2027 года из-за ремонтных работ. На этом участке также временно нельзя будет оставлять автомобили.

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Александр Огарёв

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