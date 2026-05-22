«Домашние клуши»: в России высказались о труде домохозяек
Координатор ЛДПР Крастелев: труд домохозяек наконец-то заметили
Труд домохозяек наконец-то заметили, однако зарплата в размере МРОТ не решит проблему полностью. Такое заявление сделал координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.
Ранее сенатор Вадим Деньгин предложил выплачивать зарплаты неработающим многодетным матерям в размере одного или двух МРОТ. Он отметил, что их незаметная бытовая деятельность позволяет остальным членам семьи строить карьеру и восстанавливать силы.
При этом Крастелев в разговоре с RuNews24.ru выразил мнение, что в обществе и правовом поле существует дискредитация домохозяек. Тем не менее, по его словам, воспитывать детей и вести дом является серьезным, но никем не оцененным трудом.
«В массовой культуре только и слышно про домашних деградировавших клуш. Искреннее спасибо не услышать, такая деятельность воспринимается как само собой разумеющееся. Если для многих дом — это место отдыха, то для домохозяйки — это место работы, и она совершенно другими глазами смотрит на окружающую обстановку», — считает Крастелев.
Он добавил, что даже удвоенный МРОТ не сможет покрыть затраты на ребенка, однако это станет дополнительным подспорьем. При этом координатор Московского отделения ЛДПР подчеркнул, что труд домохозяек наконец-то заметили и впервые за долгое время сделали шаг для выведения их деятельности из тени.