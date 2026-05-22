«Домашние клуши»: в России высказались о труде домохозяек

22 мая 2026, 14:31

Координатор ЛДПР Крастелев: труд домохозяек наконец-то заметили

Труд домохозяек наконец-то заметили, однако зарплата в размере МРОТ не решит проблему полностью. Такое заявление сделал координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.





Ранее сенатор Вадим Деньгин предложил выплачивать зарплаты неработающим многодетным матерям в размере одного или двух МРОТ. Он отметил, что их незаметная бытовая деятельность позволяет остальным членам семьи строить карьеру и восстанавливать силы.



При этом Крастелев в разговоре с RuNews24.ru выразил мнение, что в обществе и правовом поле существует дискредитация домохозяек. Тем не менее, по его словам, воспитывать детей и вести дом является серьезным, но никем не оцененным трудом.





«В массовой культуре только и слышно про домашних деградировавших клуш. Искреннее спасибо не услышать, такая деятельность воспринимается как само собой разумеющееся. Если для многих дом — это место отдыха, то для домохозяйки — это место работы, и она совершенно другими глазами смотрит на окружающую обстановку», — считает Крастелев.