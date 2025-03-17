Юрист оценила законопроект о выплатах домохозяйкам

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Юрист Анна Черепанова считает, что пособия стоит платить только тем домохозяйкам, у которых есть дети.
Напомним, в России разработан законопроект о ежемесячной выплате прожиточного минимума тем гражданам, кто занимается домашним хозяйством.
Инициатором стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, числящийся в партии ЛДПР. Согласно его предложению, прожиточный минимум должны получать те граждане, которые постоянно проживают в РФ вместе со своей семьей и занимаются только домашним хозяйством.
Она подчеркнула, что дети требуют много внимания, а женщины, которые их воспитывают, занимаются общественно-полезным трудом. Так, юрист считает, что платить пособия нужно только женщинам с детьми.
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Инициатором стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, числящийся в партии ЛДПР. Согласно его предложению, прожиточный минимум должны получать те граждане, которые постоянно проживают в РФ вместе со своей семьей и занимаются только домашним хозяйством.
«В России по прожиточному минимуму уходят на пенсии некоторые граждане, которые проработали большую часть жизни. Выплачивать такую же сумму домохозяйкам, с одной стороны, несправедливо. С другой стороны, понятие домохозяйки — понятие довольно сложное и объемное. На мой взгляд, выплачивать пособие таким россиянкам стоит лишь в том случае, если у них есть дети», — отметила Черепанова в беседе с RuNews24.ru.
Она подчеркнула, что дети требуют много внимания, а женщины, которые их воспитывают, занимаются общественно-полезным трудом. Так, юрист считает, что платить пособия нужно только женщинам с детьми.
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Элина Позднякова