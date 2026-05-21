В России предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак
Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести в России федеральные выплаты за долгий брак. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, нужно учредить ежегодные выплаты в честь юбилеев брака. Например, пять тысяч рублей за пятилетие совместной жизни, десять тысяч — за десятилетний юбилей, и так далее, с увеличением на пять тысяч рублей каждые пять лет. Для пар, отпраздновавших золотую свадьбу, то есть пятьдесят лет совместной жизни, Панеш предложил установить выплату в сто тысяч рублей.
Парламентарий подчеркнул, что длительные браки становятся всё более редкими, а семьи, которые остаются вместе на протяжении десятилетий, служат примером для общества. Он также упомянул, что в некоторых регионах уже существуют местные выплаты по случаю юбилеев свадьбы.
Панеш добавил, что государственная поддержка таких семей — это не только финансовая помощь. Это знак признания: мы ценим ваш выбор, уважаем ваш путь и хотим, чтобы молодые пары ориентировались на вас.
