Домохозяйкам могут начать ежемесячно оплачивать уход за детьми и инвалидами

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Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении ежемесячных выплат для домохозяек в размере регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ, разработанный по инициативе ЛДПР, предусматривает поддержку граждан, занятых исключительно ведением домашнего хозяйства, включая уход за детьми старше 1,5 лет, инвалидами и престарелыми родителями.
Право на выплату получат трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие в стране и чей среднедушевой доход семьи не превышает двукратный региональный прожиточный минимум.
Исключение составят новые граждане РФ — им выплата будет доступна только через 5 лет после получения паспорта. Также исключаются лица, использующие специальный налоговый режим «профессиональный доход».
Выплата должна будет назначаться на 6 месяцев с возможностью продления.
Финансирование планируется за счет субвенций из федерального бюджета, а ответственность за реализацию выплаты передадут регионам.
Глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР) подчеркнул, что законопроект направлен на улучшение материального положения малоимущих семей и укрепление демографии в стране.
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Право на выплату получат трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие в стране и чей среднедушевой доход семьи не превышает двукратный региональный прожиточный минимум.
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Исключение составят новые граждане РФ — им выплата будет доступна только через 5 лет после получения паспорта. Также исключаются лица, использующие специальный налоговый режим «профессиональный доход».
Выплата должна будет назначаться на 6 месяцев с возможностью продления.
Финансирование планируется за счет субвенций из федерального бюджета, а ответственность за реализацию выплаты передадут регионам.
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Глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР) подчеркнул, что законопроект направлен на улучшение материального положения малоимущих семей и укрепление демографии в стране.
«Ежемесячная выплата домохозяйствам в размере прожиточного минимума, установленная в субъекте проживания, положительно скажется на материальном положении семей с низкими доходами, а также на демографической ситуации и социальной стабильности», — объяснил он.Читайте также:
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Мария Моисеева