«Домклик» начал тестировать ИИ-агента для выбора жилья

26 июня 2026, 08:44

Фото: iStock/JTKPHOTOz

Директор департамента «Домклик» Алексей Лейпи сообщил, что сервис Сбербанка запустил пилотное тестирование ИИ-агента для подбора жилья вместо привычных рекомендательных механизмов. По его словам, даже на ограниченной аудитории новый инструмент уже сократил срок принятия решения о покупке почти втрое. Об этом сообщает РИА Недвижимость.