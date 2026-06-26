«Домклик» начал тестировать ИИ-агента для выбора жилья
Директор департамента «Домклик» Алексей Лейпи сообщил, что сервис Сбербанка запустил пилотное тестирование ИИ-агента для подбора жилья вместо привычных рекомендательных механизмов. По его словам, даже на ограниченной аудитории новый инструмент уже сократил срок принятия решения о покупке почти втрое. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
Сейчас большинство площадок по продаже недвижимости предлагают варианты на основе прошлых запросов и кликов пользователя. Лейпи отметил, что такой подход часто дает сбой: случайный интерес к рекламному объявлению может исказить картину и увести систему от реальных потребностей человека.
Новая модель работает иначе. ИИ-агент вступает в диалог с клиентом, уточняет его цели, семейные обстоятельства и ожидания от будущей квартиры, а затем подбирает предложения под конкретный запрос. В «Домклик» считают, что такой формат больше похож на личную консультацию, чем на стандартную поисковую выдачу.
Лейпи полагает, что в ближайшие два года генеративные нейросети заметно изменят рынок недвижимости. По его оценке, покупатели станут чаще обсуждать стратегию выбора жилья с ИИ, а к риелторам будут приходить уже с готовым коротким списком подходящих объектов. Это, как ожидают в сервисе, ускорит путь к сделке.
Кроме подбора жилья, ИИ может быть полезен и на других этапах сделки: он способен быстро анализировать цены на рынке, сравнивать похожие объекты, выявлять риски в объявлениях, помогать с проверкой документов и прогнозировать будущую ликвидность квартиры. Также такие системы могут экономить время покупателей, автоматически отсеивая неподходящие варианты, подсказывая оптимальный район с учетом инфраструктуры, транспорта и бюджета, а продавцам — помогать точнее определять стоимость недвижимости и эффективнее оформлять объявления.
Читайте также: