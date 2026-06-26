Москвичам назвали срок возвращения 30-градусной жары
В первую неделю июля в Москве ожидается повышение температуры до 28-30 градусов выше нуля. Об этом заявила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.
Синоптик пояснила, что до конца текущего месяца температура в городе не достигнет +30 градусов. В конце первой недели июля в Москве возможны температуры от +28 до +30 градусов, предположила Позднякова.
До этого ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина раскрыла, в какие регионы страны придет аномальная жара в следующем месяце. Согласно ее заверению, в июле аномально высокая температура ожидается в восточной части Карелии, Дагестане и других регионах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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