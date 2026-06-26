Власти Петербурга введут ограничения на продажу спиртного из-за «Алых Парусов»
В Санкт‑Петербурге в связи с праздником выпускников «Алые паруса» введут временные ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
Запрет будет действовать с вечера пятницы (22:00 мск) до воскресного утра (11:00 мск). Однако заведения общественного питания и магазины беспошлинной торговли смогут продолжать продажу алкогольной продукции, так как на них ограничения не распространяются.
Праздник «Алые паруса» состоится в этом году 27 июня. В программе — концерт на Дворцовой площади, яркое светопиротехническое шоу и традиционный проход брига «Россия» под алыми парусами.
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