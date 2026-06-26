Власти Петербурга введут ограничения на продажу спиртного из-за «Алых Парусов»

26 июня 2026, 00:45

Фото: istockphoto/USO

В Санкт‑Петербурге в связи с праздником выпускников «Алые паруса» введут временные ограничения на продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.