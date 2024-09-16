Домнин день 16 сентября: Зачем в этот день выбрасывать хлам и почему нельзя смотреть в зеркало

Фото: istockphoto/ Taras Grebinets
В церковном календаре 16 сентября чтят День памяти святых мучениц Домны и Василисы Никомидийских. Они считаются покровительницами женщин и матерей, а также защитницами домашнего очага.
О традициях и приметах в день Домны Никомидийской читайте в материале «Радио 1».
В народе 16 сентября прозвали Домнин день или Домна Домовница. Этот день было принято посвящать домашним делам. Предки наводили чистоту, украшали интерьер дома, готовили еду на зиму.
Фото: istockphoto/nensuria
В этот день на Руси над входом в дом вешали подкову для удачи во всех делах. Если во время уборки в доме повезло найти монеты, их обязательно прятали в карманы зимней одежды, чтобы весь год водились деньги.
Женщины молились святой о защите, здоровье и красоте. Незамужние девушки просили об удачной встрече с суженым, замужние – о добрых отношениях с супругом.
Незамужним девушкам не рекомендовали проводить этот день в одиночестве. Предки считали, что так барышня долгие годы просидит в девках, а после неудачно выйдет замуж.
Нельзя готовить в плохом настроении – предки верили, что дурные мысли перейдут к тому, кто съест такое блюдо.
Фото: istockphoto/ Motortion
Праздник памяти мученицы Домны Никомидийской – это возможность посвятить время себе и дому, наладить отношения в семье. Связанные с этим днем традиции, помогают сохранить народные обычаи и передать их следующим поколениям.
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Домна Никомидийская — историяСвятая мученица Домна жила в начале III веков в Никодимии – это современная Турция. Изначально она была языческой жрицей, но после прочтения рукописей богословов сбежала из дворца, надела мужскую одежду и читала проповеди для христиан. За это император Максимиан казнил бывшую жрицу.
В народе 16 сентября прозвали Домнин день или Домна Домовница. Этот день было принято посвящать домашним делам. Предки наводили чистоту, украшали интерьер дома, готовили еду на зиму.
Что можно делать 16 сентябряПредки считали обязательным выбросить из дома старые вещи, пришедшие в негодность предметы и прочий хлам. Считалось, что освободившееся место привлечет достаток.
Фото: istockphoto/nensuria
В этот день на Руси над входом в дом вешали подкову для удачи во всех делах. Если во время уборки в доме повезло найти монеты, их обязательно прятали в карманы зимней одежды, чтобы весь год водились деньги.
Женщины молились святой о защите, здоровье и красоте. Незамужние девушки просили об удачной встрече с суженым, замужние – о добрых отношениях с супругом.
Что нельзя делать 16 сентябряДомнин день связывали с осенним увяданием природы. Чтобы красота не увяла, женщины в этот день старались не смотреть подолгу в зеркало, а также в свое отражение в воде. Чтобы сохранить красоту, девушкам запрещалось надевать старую или грязную одежду.
Незамужним девушкам не рекомендовали проводить этот день в одиночестве. Предки считали, что так барышня долгие годы просидит в девках, а после неудачно выйдет замуж.
Нельзя готовить в плохом настроении – предки верили, что дурные мысли перейдут к тому, кто съест такое блюдо.
Фото: istockphoto/ Motortion
Праздник памяти мученицы Домны Никомидийской – это возможность посвятить время себе и дому, наладить отношения в семье. Связанные с этим днем традиции, помогают сохранить народные обычаи и передать их следующим поколениям.
Приметы и поверья на 16 сентябряНа Домнин день существует множество народных примет, которые помогают предсказать погоду и урожай, а также подготовиться к зиме:
- если 16 сентября идет дождь, зима будет теплой и снежной;
- утренний туман предвещает хороший урожай на следующий год;
- теплый день предвещал позднюю весну на следующий год;
- если в этот день много насекомых, то осень будет дождливой.
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Лия Мурадьян