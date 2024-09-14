На Солнце произошла сильнейшая за последние семь лет вспышка

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На Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Отмечается, что в начале наблюдений вспышку классифицировали как Х5.3. Однако вскоре учёные поняли, что она намного мощнее и присвоили ей балл Х4.5.
При этом, по словам учёных, область солнца, где произошла вспышка, довольно мала, поэтому настолько мощный взрыв было увидеть крайне неожиданно.
Уточняется, что центр вспышки находится на самом краю солнечного диска и смещён на 60 градусов относительно линии Солнце-Земля. Исходя из этого расположения эпицентра учёные высчитали, что имеется вероятность касательного удара энергии по Земле, однако она невелика.
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При этом, по словам учёных, область солнца, где произошла вспышка, довольно мала, поэтому настолько мощный взрыв было увидеть крайне неожиданно.
Уточняется, что центр вспышки находится на самом краю солнечного диска и смещён на 60 градусов относительно линии Солнце-Земля. Исходя из этого расположения эпицентра учёные высчитали, что имеется вероятность касательного удара энергии по Земле, однако она невелика.
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Анастасия Чинкова