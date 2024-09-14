В России наступил церковный Новый год

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Православные христиане отмечают начало индикта – нового года по церковному календарю.
Отметим, что индикт, согласно богослужебным текстам, переводится с латыни как «оценивать». В Римской империи так называли налоговый период от пяти до 15 лет. Срок назначался императором, также как и дата начала сборов.
В 462 году начало индикта перенесли на 1 сентября по юлианскому календарю или 14 сентября – по григорианскому. А через несколько десятилетий византийский император Юстиниан повелел начинать с этого дня все календарные циклы, включая церковный.
На Руси до XV столетия отмечали новый год 1 марта. Однако ещё в XII веке среди христиан распространилось торжественное празднование 1 сентября. Когда язычество было полностью вытеснено, гражданский новый год также стали отмечать 1 сентября. Традиция эта сохранялась более двух столетий.
В последний раз гражданский новый год праздновали 1 сентября 1699 года. На этом торжестве на Соборной площади Кремля присутствовал Петр I. Однако новый год после введения реформ царя продлился всего четыре месяца, и уже 1 января жители встретили следующий, 1700 год.
Но традиция празднования нового года 1 сентября сохранилась среди православных христиан. В этот день по-прежнему совершают особый молебен, в котором благодарят Господа за прожитый год и просят благословить наступающий.
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В 462 году начало индикта перенесли на 1 сентября по юлианскому календарю или 14 сентября – по григорианскому. А через несколько десятилетий византийский император Юстиниан повелел начинать с этого дня все календарные циклы, включая церковный.
На Руси до XV столетия отмечали новый год 1 марта. Однако ещё в XII веке среди христиан распространилось торжественное празднование 1 сентября. Когда язычество было полностью вытеснено, гражданский новый год также стали отмечать 1 сентября. Традиция эта сохранялась более двух столетий.
В последний раз гражданский новый год праздновали 1 сентября 1699 года. На этом торжестве на Соборной площади Кремля присутствовал Петр I. Однако новый год после введения реформ царя продлился всего четыре месяца, и уже 1 января жители встретили следующий, 1700 год.
Но традиция празднования нового года 1 сентября сохранилась среди православных христиан. В этот день по-прежнему совершают особый молебен, в котором благодарят Господа за прожитый год и просят благословить наступающий.
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Анастасия Чинкова