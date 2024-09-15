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Вильфанд назвал дату окончания «бабьего лета» в Москве

Синоптик Вильфанд: после 20 сентября в Москве похолодает
15 сентября 2024, 02:41
Фото: iStock/Valery Bocman

Фото: iStock/Valery Bocman

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столице похолодает с 20 сентября. Его цитирует ТАСС.
По прогнозам синоптика, температура воздуха в конце месяца не будет сильно превышать 20 градусов по Цельсию. Скорее всего, она составит 18-19 градусов по Цельсию.

Вильфанд также отметил, что, несмотря на низкие температуры, в ближайшие несколько недель температура воздуха будет на 5-6 градусов выше сентябрьской.



Ранее ведущий синоптик столичного метеобюро Татьяна Позднякова предположила, что сентябрь 2024 года может стать самым сухим месяцем в Москве за всю историю наблюдений.

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#погода
#москва
#температура
Мамонтий Овчарник 15 сентября: Какую одежду нельзя надевать, чтобы не навлечь нищету
Православные верующие отмечают день памяти мученика Маманта 15 сентября
15 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/ artplus

В воскресенье, 15 сентября, православные христиане отмечают день памяти мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины. В народе дату называли день Мамонтия Овчарника.
Историю и традиции праздника Мамонтия Овчарника, что разрешено и запрещено делать в этот день — читайте в материале «Радио 1».


Народные корни праздника 15 сентября

Мамант считается покровителем пастухов и овчаров. По легенде Мамонтий Овчарник жил в пустыне, где получил от Бога дар власти над природой – животные приходили к нему сами.

В народной традиции этот день ассоциируется с окончанием летнего пастбищного сезона и подготовкой к зиме. Поэтому было принято с уважением относиться к домашним животным, проявлять заботу, ухаживать за ними и вкусно кормить.

Семьи собирались за большим столом, готовили блюда из молока, в основном – козьего.

Приметы и поверья 15 сентября

На Мамонтия Овчарника существует множество народных примет, которые помогают предсказать погоду и урожай. Вот некоторые из них:

  • если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой, а зима – снежной;
  • утренний туман предвещает хороший урожай на следующий год;
  • ясный и погожий день предвещал сухую осень;
  • красное солнце на заказе – близятся холода.
Эти приметы помогали крестьянам ориентироваться в погодных условиях, планировать работы в полях и подготовку к зиме.
Фото: istockphoto/Chalabala

Что можно делать в день Мамонтия 15 сентября

Поскольку в этот день завершались работы в полях, молодых людей освобождали от работы по дому. День считается удачным для знакомств с противоположным полом.

Следовало наводить порядок в доме и во дворе, где живут животные – по приданию, это защищало их от болезней.

На Мамонтия выкапывали позднюю картошку. Картофелину клали в карман и носили с собой на удачу.

Чего нельзя делать в день Мамонтия 15 сентября

Нельзя обижать животных, иначе в дом придет беда. На Мамонтия запрещено выгонять домашний скот со двора – животные заболеют. Также запрещалось забивать скот.

Нельзя жаловаться на судьбу, иначе беды приумножаться.

Предки старались не носить красную одежду, которая ассоциировалось с цветом крови – это предвещало падеж скота, а значит голод и безденежье.

Предки считали, что не стоит начинать новые дела – это может привести к провалу.

День Мамонтия Овчарника 15 сентября – это не только праздник, посвященный мученику, но и возможность укрепить связь с историей народа и природой. А также сохранить народные обычаи и передать их следующим поколениям.

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Виктор Орбан показал фото совместной тренировки с Арнольдом Шварценеггером
Орбан выложил фото совместной тренировки со Шварценеггером в Будапеште
14 сентября 2024, 23:12

Фото: @orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил в соцсети фотографию совместной тренировки с актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером Будапеште.
В кадре Шварценеггер объясняет что-то Орбану, загибая пальцы, пока министр выполняет упражнение на силовом тренажере.
«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», – подписал Орбан фотографию со звездным политиком и бодибилдером.

Корме этого Орбан опубликовал фото Арнольда Шварценеггера в своем рабочем кабинете в Венгрии. А также опубликовал видеопост с актером у здания правительства в Будапеште.

Ранее венгерские СМИ отмечали, что их премьер-министр заметно похудел.

Миротворческая миссия Орбана, а также его поездка в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным неоднократно подвергались критике со стороны Запада. Сообщалось, что именно Виктор Орбан внес раскол между странами ЕС, которые должны были единогласно поддержать Украину. За что премьер-министра прозвали «европейским смутьяном».

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#венгрия
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В Москву прибыли освобожденные из плена ВСУ российские военные
14 сентября 2024, 23:07

Фото: iStock/zim286

103 российских военнослужащих, плененные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, прибыли в Москву. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале телеканала «Звезда».
Борт Ил-76, на борту которого находились бойцы, приземлился на аэродроме Чкаловский.

Ранее стало известно, что Россия вернула 103 солдата, захваченных ВСУ в Курской области. Министерство обороны России сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредником в возвращении российских солдат.

В ведомстве также подчеркнули, что все российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

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#украина
#россия
#плен
#военные
#оаэ
#минобороны рф
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На Солнце произошла сильнейшая за последние семь лет вспышка
На Солнце зафиксирована сильнейшая с 2017 года вспышка
14 сентября 2024, 21:49

Фото: iStock/solarseven

На Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Отмечается, что в начале наблюдений вспышку классифицировали как Х5.3. Однако вскоре учёные поняли, что она намного мощнее и присвоили ей балл Х4.5.

При этом, по словам учёных, область солнца, где произошла вспышка, довольно мала, поэтому настолько мощный взрыв было увидеть крайне неожиданно.

Уточняется, что центр вспышки находится на самом краю солнечного диска и смещён на 60 градусов относительно линии Солнце-Земля. Исходя из этого расположения эпицентра учёные высчитали, что имеется вероятность касательного удара энергии по Земле, однако она невелика.

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#солнце
#земля
#взрыв
#энергия
#космос
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Подмосковный социальный дом «Заозерный» отметил 10-летний юбилей
14 сентября 2024, 19:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье отпраздновал десятилетие социальный дом для мам, детей, пожилых и инвалидов «Заозерный». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что он входит в структуру Дома трудолюбия «Ной» им. Иоанна Кронштадтского. Это целая сеть приютов и трудовых общин, которые представлены по всему Подмосковью и в Москве.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 10-летней годовщиной приют поздравила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Хочу сказать слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в это доброе дело: организаторам, священнослужителям, благотворителям, всем неравнодушным людям, которые приносят одежду, средства гигиены и многое другое. В «Заозерном» проживают около 100 человек, это люди, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации, но не в одиночестве. Благодаря заботе и чуткости они могут здесь изменить свою жизнь, обрести новую семью. Мы всегда поддерживаем важные социальные инициативы: финансовую поддержку оказываем в рамках премии губернатора Московской области «Доброе дело. Мы рядом», ещё в Подмосковье активно работает грантовый конкурс. Мы оказываем организационную помощь, рассказываем о таких проектах в СМИ, привлекаем к добрым делам всё больше неравнодушных жителей», – сказала Швелидзе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Заозерный» был открыт первым в структуре «Ноя» в городском округе Щёлково в 2014 года. За время работы в нём нашли кратковременное или долгосрочное пристанище порядка трёх тысяч человек. В настоящее время в приюте проживает до 100 человек, из которых более 20 – дети.

На территории приюта находятся два дома: в первом размещаются пожилые и инвалиды, а во втором – матери-одиночки с детьми. Также там представлена мини-ферма, на которой обитают куры, кролики, свиньи, козы и гуси.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#екатерина швелидзе
#доброе
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В Зимбабве уничтожат 200 слонов из-за угрозы голода
The Guardian: Зимбабве уничтожит 200 слонов из-за угрозы голода
14 сентября 2024, 18:56

Фото: istockphoto/LAMBERTO JESUS

В Зимбабве уничтожат 200 слонов из-за угрозы голода и нехватки продовольствия из-за долгой засухи. Об этом сообщил телеканал The Guardian в субботу 14 сентября.
Мясо слонов планируют засушить, упаковать и отправить в деревни, где не хватает животного белка. Нечто подобное, по заявлению местных властей, делает Намибия.

«Мы обсуждаем возможность сделать то же, что и Намибия – забить слонов и мобилизовать женщин, которые смогут высушить мясо, упаковать и в те общины, которым нужен белок», – цитирует издание Министра охраны окружающей среды Зимбабве Ситембисо Ниони.

По данным СМИ, последний раз в Зимбабве забивали в 1988 году. Сейчас количество самых крупных на земле млекопитающих в южноафриканском заповеднике Хванге в четыре раза больше, чем он может вместить.

В начале 2024 года с проблемой содержания слонов столкнулась Ботсвана, где живут около 130 000 этих животных. После мер по урегулированию популяции гигантский млекопитающих, Германия заявила об ужесточении ввоза охотничьих товаров. На что президент президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов, чтобы «немцы научились жить в гармонии с природой», как они диктуют южноафриканским странам.

Отметим, что слоны занесены в Красную книгу. Однако страны Африки и Азии не признают западные ограничения. Там мясо слонов употребляют в пищу.

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#мясо
#страны
#ограничения
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#африка
#слон
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Плющенко может отправить деньги от мамы Парсеговой на помощь Курску
Плющенко: положенные по делу Парсеговой средства пойдут на благотворительность
14 сентября 2024, 18:50

Фото: iStock/Fascinadora

Средства, отсуженные от мамы фигуристки Арины Парсеговой Натальи, пойдут на благотворительность. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Напомним, что 2 сентября Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать с представителей Парсеговой около двух миллионов рублей по иску академии «Ангелы Плющенко». Отмечается, что после ухода Арины Парсеговой из академии её мат отказалась исполнять договор о спортивной подготовке и совершении агентских действий. После этого дела Плющенко заявил, что давно пора внедрить в фигурное катание систему контрактов.

Комментируя вопрос о том, куда пойдут полученные по суду деньги, Плющенко заявил, что точно не решено. Однако деньги однозначно пойдут на благотворительность: либо в детский дом, либо в фонд помощи пострадавшим в Курской области.

Спортсмен отметил, что его семья давно занимается благотворительностью, просто не афиширует это.

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#благотворительность
#помощь
#курская область
#суд
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В Химках открыли новый скейт-парк
14 сентября 2024, 18:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В Химках открыли скейт-парк площадью тысячу квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В химкинском сквере Марии Рубцовой появилась современная скейт-площадка, состоящая из боул-чаши и памп-трека.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы услышали наших химчан и обновили скейт-парк в Новых Химках. На месте старой площадки у ребят для тренировок теперь есть новая, современная. Этот проект нам удалось реализовать при содействии регионального Министерства благоустройства», – рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
В день открытия обновлённой площадки юных посетителей угостили мороженым. А заместитель главы округа Олеся Романова, депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов подарили ребятам шлемы и другие сувениры.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Отметим, что модернизация сквера была проведена в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Помимо новой скейт-площадки в парке появились зоны для игры в настольный теннис, была оборудована дорожно-тропиночная сеть, установлены лавочки и урны.

В Химках активно ведутся работы по благоустройству парковых зон. В планах у руководства городского округа к 2027 году обновить семь парков и пять скверов.

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#площадки
#ремонт
#дети
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В СССР женщина поссорилась с мужем и уснула на долгие 20 лет: Что она сказала после пробуждения?
14 сентября 2024, 17:49

Фото: istockphoto/ KatarzynaBialasiewicz

История Надежды Лебединой, женщины из Днепропетровской области, которая провела в летаргическом сне 20 лет, стала одной из самых загадочных медицинских историй XX века. 34-летняя Надежда Артемовна Лебедина вместе с супругом воспитывала 5-летнюю дочь. В 1954 году она заснула, и этот сон продолжался до 1974 года.
С того случая прошло ровно 70 лет, но медики так и не нашли ответ даже в 2024 году. Детали истории женщины, которая проспала 20 лет жизни, мнения врачей и родных читайте в материале «Радио 1».

Все слышала, но не могла пошевелиться

По словам родных, накануне своего странного сна Надежда была в отличном физическом и психическом состоянии. Ссора с мужем, как утверждают близкие, была обычным явлением для пары, и никто не подозревал, что она может стать началом столь продолжительного кошмара.
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Родные переполошились, когда утром никак не смогли разбудить Надежду и вызвали врачей. Следующие 4 года Лебедина спала в психиатрической больнице, где была проведена масса исследований, но все безрезультатно. За это время супруг скончался, а ребенка отправили в детдом. Надежда продолжала спать и все оставшиеся годы за ней ухаживала престарелая мать.

После сама Надежда рассказывала, что слышала все происходящее вокруг – как за ней ухаживала мама и как ее навещала повзрослевшая дочь Валентина. Но женщина ничего не могла сделать – даже пошевелить пальцем.

Стремительно постарела после пробуждения

20 лет спустя, в 1974 году, Надежда проснулась так же внезапно, как и уснула. Это случилось в тот день, когда Лебедина услышала о смерти матери. Её пробуждение стало сенсацией.

«Лучше уж спать двадцать лет, чем жить так, как я жила», — заявляла женщина, отвечая на вопрос журналиста местной газеты о том, что она думает по поводу своего сна.
Врачи, столкнувшись с такой ситуацией, были серьезно озадачены. Но медицина не смогла найти однозначного объяснения состоянию Лебединой. Врачи только сошлись во мнении, что это был летаргический сон, редкое состояние, при котором человек находится в глубокой коме, имитируя смерть. Другие предположили, что это было связано с тяжелым нервным потрясением, полученным во время ссоры.

Примечательно, что на момент пробуждения, в 54 года, женщина выглядела точно так же, как в тот день, когда уснула в возрасте 34 лет. Но вскоре внешность быстро начала меняться. Лебедина еще не могла ходить самостоятельно, поэтому находилась не реабилитации в днепропетровской клинике. По словам врачей, Надежда старела по часам прямо на глазах: на голове появлялись седые волосы, на лице – морщины. Проявились и возрастные болезни.

После реабилитации с женщины сняли все диагнозы, которые поставили во время сна, включая шизофрению. Дальше о маме заботилась дочь Валентина. Надежда Лебедина умерла в возрасте 74 лет.
Фото: istockphoto/sasirin pamai

Истерический патологический сон

Врачи изучали медицинские записи, анализировали образ жизни, проводили исследования, но однозначного ответа не нашли. Советские медики обозначили этот случай, как истерический патологический сон.

Сегодня, спустя десятилетия, эта история привлекает внимание ученых и исследователей. Существуют разные теории, объясняющие подобные случаи, среди которых гипноз, глубокая депрессия и редкие заболевания мозга. Согласно медицинским статьям, сейчас в практике существует Синдром Котара, при котором к летаргическому сну могут привести серьезные психоэмоциональные стрессы.

Некоторые пациенты впадают в длительные коматозные состояния после инсульта. Временные рамки могут варьироваться, но случаи многолетнего восстановления крайне редки.

История Надежды Лебединой остается загадкой

Несмотря на все исследования и теории, история Надежды Лебединой остается неразгаданной. Она напоминает, насколько мало мы знаем о тайнах человеческого мозга.

По данным исследований, около 1-2% людей, перенесших серьезные травмы или инсульты, впадают в состояния, близкие к коме. Но лишь небольшое количество из них восстанавливается – известно менее 50 таких случаев за всю мировую историю.

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