Вильфанд назвал дату окончания «бабьего лета» в Москве

История Надежды Лебединой, женщины из Днепропетровской области, которая провела в летаргическом сне 20 лет, стала одной из самых загадочных медицинских историй XX века. 34-летняя Надежда Артемовна Лебедина вместе с супругом воспитывала 5-летнюю дочь. В 1954 году она заснула, и этот сон продолжался до 1974 года.