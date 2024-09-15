Вильфанд назвал дату окончания «бабьего лета» в Москве

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столице похолодает с 20 сентября. Его цитирует ТАСС.
По прогнозам синоптика, температура воздуха в конце месяца не будет сильно превышать 20 градусов по Цельсию. Скорее всего, она составит 18-19 градусов по Цельсию.
Вильфанд также отметил, что, несмотря на низкие температуры, в ближайшие несколько недель температура воздуха будет на 5-6 градусов выше сентябрьской.
Ранее ведущий синоптик столичного метеобюро Татьяна Позднякова предположила, что сентябрь 2024 года может стать самым сухим месяцем в Москве за всю историю наблюдений.
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Вильфанд также отметил, что, несмотря на низкие температуры, в ближайшие несколько недель температура воздуха будет на 5-6 градусов выше сентябрьской.
Ранее ведущий синоптик столичного метеобюро Татьяна Позднякова предположила, что сентябрь 2024 года может стать самым сухим месяцем в Москве за всю историю наблюдений.
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Александр Климов