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Донецкий иеромонах Феофан посоветовал Ивлеевой приехать на Донбасс санитаркой

22 февраля 2024, 17:46
Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Священнослужитель РПЦ из Донецка иеромонах Феофан посоветовал богеру Анастасии Ивлеевой приехать на Донбасс санитаркой, в интервью для «РИА Новости».

«Анастасии хотелось бы порекомендовать, если она хочет по-настоящему что-то сделать, пройти хотя бы краткие курсы медсестер или санитарок и, пожалуйста, в любой госпиталь Донбасса медсестрой или санитаркой», — заявил Феофан.

Священнослужитель также напомнил, что Ивлеева снималась в сериале «Монастырь», порочащем репутацию Русской православной церкви. К тому же, позже звезда интернета устроила «голую вечеринку», которую успели осудить не только представители РПЦ, но и общественники, депутаты и другие представители культурной среды.

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#рпц
#днр
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В Московской области стартовало ещё 12 проектов реновации для 7 тысяч человек
22 февраля 2024, 19:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики

В Подмосковье стартовали ещё 12 проектов реновации – переселения из ветхого и аварийного жилья за счёт инвестора в рамках комплексного развития территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
«Речь идёт о Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королёве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Проект позволит переселить более 7 тысяч человек в современное новое жильё. До конца года будет запущено ещё 27 проектов, по которым расселят 16 тысяч жителей», – отметили в пресс-службе.
В министерстве добавили, что в планах – привести в порядок 540 га заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий. Благодаря более рациональному использованию на их месте жители Подмосковья получат городские кварталы со сбалансированной застройкой.

Первые проекты в регионе были запущены в 2021 году в Мытищах и Раменском. Цель реновации – сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания со всей необходимой инфраструктурой и качественно обновить городские территории.

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#минжилполитики мо
#московская область
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#переселение
#аварийное жильё
#ветхое жильё
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Психолог Токарчук заявила о пользе колыбельных песен
22 февраля 2024, 18:38

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук заявила, что пение колыбельных песен очень полезно для установления эмоциональной связи между ребёнком и родителями.
«Пение колыбельных песен для малыша — особый вид эмоциональной связи. Колыбельные песни звучат в спокойном темпе с особой интонацией и растягиванием гласных звуков, позволяющем ребёнку расслабиться и подготовиться ко сну. Ритм колыбельных соотносится с биологическими ритмами», – прокомментировала в беседе с Газета.ру Токарчук.

Процесс укачивания ребёнка под колыбельные песни, по словам Токарчук, создаёт у младенца чувство единения, безопасности и доверия.

Ранее поделился кандидат психологических наук, психолог, писатель Михаил Хорс рассказал «Радио 1», что, когда родители дают имя в честь известного человека, скорее всего, они хотят, чтобы ребёнок был на него похож.

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#психолог
#родители
#дети
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Путин проехался по трассе М-12 «Восток» за рулём КАМАЗа
22 февраля 2024, 18:30

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин проехался по новой трассе М-12 «Восток» за рулём КАМАЗа, об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
«Владимир Путин проводит встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовых транспортных средств», — рассказали на кремлёвском сайте.

Уточняется, что на эту встречу глава государства приехал за рулём КАМАЗа. Само же мероприятие проходит в кафе многофункциональной зоны трассы М-12.

За сегодняшний день Владимир Путин также успел совершить полёт на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Президент 40 минут летал на боевом самолёте, который не имеет себе равных по скорости по сей день.

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#владимир путин
#казань
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В Старой Купавне возводят два дома для переселенцев из ветхого жилья
22 февраля 2024, 17:57

Фото: Ксения Пашуто

Два многоквартирных дома, квартиры в которых получат переселенцы из ветхого жилья, строят на пересечении улиц Шевченко, Чкалова и Чапаева в городе Старая Купавна Богородского округа, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«В новые дома переедут 128 семей — это 358 человек. Расселено будет 19 аварийных домов, расположенных в Старой Купавне на улицах Кирова, Матросова, Октябрьская, Чехова, Чапаева и на проезде Текстильщиков», — отмечается в сообщении.
Постройку новых домов планируется завершить в середине лета текущего года. Строительство ведётся по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», средства на работы выделили из бюджетов региона и Богородского округа.

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#богородский городской округ
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#новостройки
#строительство
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​Пассажирам Мострансавто вручили подарки к наступающему Дню защитника Отечества
22 февраля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто подарило пассажирам-мужчинам около 1 тыс. брендированных держателей для телефонов накануне Дня защитника Отечества. Подарки раздавали на автовокзалах, автостанциях и в автобусах компании. Акция прошла в нескольких городах Московской области, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Сегодня трудно представить человека, у которого нет мобильного телефона. Мы решили, что наши полезные аксессуары для гаджетов станут универсальным подарком, который каждый сможет использовать в повседневной жизни. Мы дарили подарки и детям, и взрослым. На всех держателях имеется логотип предприятия», – говорится в сообщении.
По данным подмосковного Минтранса, Мострансавто сегодня обслуживает около 1,4 тыс городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линии выходят более 4,7 тыс. автобусов.

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#московская область
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Шахматист Карякин рассказал об угрозах его семье после начала СВО
22 февраля 2024, 16:43

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российский шахматист Сергей Карякин, который поддерживает проведение спецоперации, заявил, что часто сталкивается с различными угрозами в адрес его и семьи.
«Угроз было очень много. В самом начале специальной военной операции – каждый день, то есть тысячи сообщений были в различных мессенджерах. Были прямые угрозы жизни мне и моей семье», — рассказал Карякин в эфире радио «КП».

Он отметил, что это было для него не очень приятно.

Напомним, Карякин родился в Крыму и имел украинское гражданство, которое в 2009 году он сменил на российское.

Ранее Карякин призывал Международную федерацию шахмат (FIDE) назначить наказание польскому гроссмейстеру Яну-Кшиштофу Дуде за то, что тот отказался пожать руку россиянину Денису Хисматуллину во время чемпионата мира по быстрым шахматам.

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#гражданство
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#радио
#наказание
#операции
#мок
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Семимиллионным посетителем выставки «Россия» на ВДНХ стал турист из Волжского
22 февраля 2024, 16:35

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Число посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ достигло семи миллионов, «юбилейным» гостем стал житель города Волжский Волгоградской области Алексей Максимов, который приехал в Москву с женой и двумя дочками, сообщает пресс-служба выставки.
«Мы ещё только начали осмотр, но уже в восторге: выставка оставляет волшебные впечатления. А дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме — точно ещё пока не определились», — поделился впечатлениями Алексей Максимов.
Максимовы получили в подарок от выставки шестидневный семейный тур «Энергия Ладоги» по интересным историческим местам Ленинградской области.

Директор выставки Наталья Виртуозова отметила, что на текущей неделе фиксируются рекордная посещаемость для будних дней.

«Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток из всех регионов нашей страны», — сказала Виртуозова.
На международной выставке-форуме «Россия» собраны важнейшие достижения страны. Выставка открылась 4 ноября и за время совей работы побила по масштабу и посещаемости всемирные выставки, которые проводятся в Шанхае, Милане и Дубае.

В выставку входит 132 экспозиции, в том числе — представляющие все 89 регионов России, а также крупнейшие компании, госкорпорации и органы власти. Различным отраслям посвящены интерактивные стенды, а компании представляют свои новейшие разработки. Для гостей выставки проводятся различные культурные мероприятия, а также мероприятия в рамках деловой и образовательной программ.

Выставка Россия будет работать до 8 июля 2024 года.

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#россия
#вднх
#москва
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Роспотребнадзор Подмосковья участвует в реализации проекта «Здоровое питание»
22 февраля 2024, 16:28

Фото: istockphoto/RossHelen

Роспотребнадзор Московской области принимает участие в реализации проекта «Здоровое питание» федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».
В рамках мероприятий данного проекта создана и успешно развивается уникальная диджитал-система здоровое-питание.рф, где все россияне могут ознакомиться с самой актуальной и полезной информацией, проверенной научными экспертами. Также эта виртуальная экосистема содержит ряд платформ, популяризирующих правильное и сбалансированное питание, помогающих следить за своим рационом и выбирать качественные и безопасные продукты.

Среди них можно выделить сервис «Школа здорового питания», который содержит бесплатные видеоуроки для взрослых и детей. Они записаны под редакцией экспертов Роспотребнадзора и ФГБУН «Федеральный информационный центр питания и биотехнологии». «Книга рецептов — готовим вместе» — это современный онлайн-вариант «Книги о вкусной и здоровой пище», с которой так хорошо знакомы наши мамы и бабушки. Её особенность в том, что дополнить сборник рецептов может любой пользователь и тем самым поделиться полезным опытом с миллионами людей.

«Карта питания России» наверняка придётся по вкусу не только любителям здорового образа жизни, но также и тем, кто увлечён географией и этнографией. Здесь рассказывается о том, как и чем питаются во всех 89-ти регионах нашей страны. «4 сезона – тарелка здорового человека» представляет собой уникальную многофункциональную платформу, где каждый человек может подобрать индивидуальную программу питания и задать вопросы экспертам.

Раздел «Детям и родителям» — это комплексный развлекательный и познавательный ресурс, где в игровой форме представителям разных возрастных групп рассказывается о преимуществах здорового питания и правильного образа жизни. Наконец, «Ваши отношения с едой» – это удобный сервис, посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения.

Также совместно с «Комсомольской правдой» реализуется проект «Время питаться правильно». В одноименной рубрике на сайте, в еженедельной печатной версии и в эфире радио «КП» на постоянной основе размещается самая актуальная и интересная информация по теме здорового питания: онлайн-конференции, видео-рецепты, мини-программы и многое другое.

На платформе «Здоровье ВКонтакте» при поддержке Роспотребнадзора, ФИЦ Питания, портала здоровое-питание.рф и в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» запущен проект «Дневник питания». Платформа доступна по ссылке, а также во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «VK». С помощью этого сервиса можно следить за питанием в зависимости от того, в чём состоит личная цель: похудеть, нарастить мышечную массу, поддерживать форму и так далее.

Для дистанционного обучения на платформе ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» разработана специальная «Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для разных групп населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов окружающей среды. Это может быть связано с дефицитом микро- и макронутриентов, климатические условия. Напоминаем, что вся территория Московской области относится к территориям эндемичным по йододефицитным заболеваниям и пониженному содержанию йода в почве и питьевой воде.

Управлением Роспотребнадзора Подмосковья также создано облачное хранилище. Оно содержит медиа-файлы различных форматов, подготовленных в рамках проекта «Здоровое питание».

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#книга
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Анна Кротова официально возглавила городской округ Лобня
22 февраля 2024, 16:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Анну Кротову избрали главой городского округа Лобня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Сегодня в Лобне состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение. Согласно действующему законодательству, глава муниципалитета избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса и возглавляет местную администрацию», – говорится в сообщении.
20 января этого года глава городского округа Лобня Игорь Демешко сложил полномочия по собственному желанию. 22 января временно исполняющим полномочия руководителя муниципалитета была назначена замглавы округа Кротова.

С февраля 2022 года до июля 2023-го Кротова занимала должность зампреда правительства Подмосковья, а до этого работала первым замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона. За свою деятельность получила личную благодарность губернатора и награду «За заслуги перед Московской областью» II степени.

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#анна кротова
#лобня
#депутаты
#подмосковье
#московская область
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