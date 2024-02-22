Донецкий иеромонах Феофан посоветовал Ивлеевой приехать на Донбасс санитаркой

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Священнослужитель РПЦ из Донецка иеромонах Феофан посоветовал богеру Анастасии Ивлеевой приехать на Донбасс санитаркой, в интервью для «РИА Новости».
«Анастасии хотелось бы порекомендовать, если она хочет по-настоящему что-то сделать, пройти хотя бы краткие курсы медсестер или санитарок и, пожалуйста, в любой госпиталь Донбасса медсестрой или санитаркой», — заявил Феофан.
Священнослужитель также напомнил, что Ивлеева снималась в сериале «Монастырь», порочащем репутацию Русской православной церкви. К тому же, позже звезда интернета устроила «голую вечеринку», которую успели осудить не только представители РПЦ, но и общественники, депутаты и другие представители культурной среды.
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