Ивлеева удалила из своих соцсетей посты против проведения СВО

Что произошло на вечеринке Анастасии Ивлеевой





Какими последствиями для Ивлеевой обернулась «голая» вечеринка

В Госдуме призвали не прощать Киркорова, Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке

Какие последствия для Филиппа Киркорова после вечеринки Ивлеевой

Суд утвердил арест рэпера Vacio за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой









Кто из гостей «голой» вечеринки Ивлеевой уже принес извинения

Блогер Анастасия Ивлеева

Телеведущая Ольга Орлова

Джиган и Оксана Самойлова

Певец Дима Билан

Певица Лолита Милявская

«Вы думаете, оторваться не хотелось? Хотелось», - рассказала певица.









Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой





Певец Филипп Киркоров

«Зашел не в ту дверь» — высказался о мероприятии певец.





Журналистка Ксения Собчак

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — отметила Собчак.

Мероприятие прошло в столичном клубе Mutabor. Среди приглашенных гостей были: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Ксения Собчак, Глюкоза и другие.Все гости пришли на вечеринку в откровенных нарядах, в соответствии с установленным дресс-кодом almost naked («почти голый»).После организации скандальной вечеринки блогера Анастасию Ивлееву проверит налоговая служба. С такой инициативой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.Внимание к доходам блогера привлекло ее украшение с замбийским изумрудом, которое она надела на вечеринку. На ее бедрах находилось колье из белого золота. Стоимость ювелирного украшения оценивается в 23 млн рублей.Кроме того, продюсер «Бригады» Александр Иншаков направил в суд коллективный иск с требованием к Ивлеевой о переводе 1 миллиарда рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».В иске также содержатся требования о запрете выступлений блогера, ее съемках в рекламе и ведения социальных сетей до решения суда. Хамовнический суд принял иск, сообщил телеграм-канал Shot.Певец Филипп Киркоров после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой лишился возможности выступить в театре. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.По ее словам, такое решение принял директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман, так как ему «позвонили из АП».Кроме того, артиста требуют лишить звания народного артиста. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.Рэпер Николай Васильев (Vacio), который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на гениталии, привлечен к административной ответственности. Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также арестовал на 15 суток.Одной из первых за скандальную вечеринку извинилась ее организатор – блогер Анастасия Ивлеева. Она назвала мероприятие неуместным и попросила прощения перед гостями и обществом, сообщив, что вырученные средства отправит на благотворительность.В своих социальных сетях Орлова написала, что признает свою ошибку и считает мероприятие «перебором». Она также добавила, что сделала выводы и будет работать над собой.Семейная пара, посетившая скандальную вечеринку Ивлеевой, вскоре заявила, что не ожидала того, что именно будет проходить на мероприятии.По мнению Джигана, мероприятие было отвратным и больше походило на «какой-то пранк».Популярный исполнитель заявил, что отнесся к вечеринке Ивлеевой как к обычному мероприятию. Однако он не знал, что именно будет происходить. По словам Билана, вскоре он поспешил покинуть заведение и не стал публиковать фото или видео у себя в социальных сетях, так как «это нельзя транслировать в инфополе».Артистка Лолита Милявская объяснила свое появление на «голой вечеринке» Ивлеевой усталостью, отметив, что изначально шла на арт-мероприятие.Народный артист рассказал, что заглянул на мероприятие на несколько минут, однако его имя сразу стало обсуждаться в негативном контексте в числе первых.Киркоров заверил, что не имел представления о том, что будет происходить на мероприятии, а как только понял, сразу покинул его.Публичные извинения принесла журналистка Ксения Собчак. Она назвала прошедшее мероприятие «нелепой безвкусицей» и заявила, что то, что происходило в клубе не должно было стать публичным.







