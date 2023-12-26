Ивлеева удалила из своих соцсетей посты против проведения СВО

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Блогер Анастасия Ивлеева удалила публикации, направленные против проведения Россией спецоперации на Украине, из своих соцсетей. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».
Отмечается, что из публикаций Ивлеевой пропали пост с чёрным квадратом и лозунгом, а также фотография с голубем мира и призывом прекратить конфликт на Украине.
Точно неизвестно, когда именно блогер удалила эти посты. Однако издание утверждает, что ещё вчера они отображались на её странице.
Предполагается, что такой шаг Ивлеевой связан с резонансной голой вечеринкой, которую она организовала в московском клубе «Мутаборе».
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Точно неизвестно, когда именно блогер удалила эти посты. Однако издание утверждает, что ещё вчера они отображались на её странице.
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