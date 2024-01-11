Ивлеева не признала вину в суде после скандальной «голой вечеринки»

Старый Новый год всегда отмечается в ночь с 13 на 14 января. Название торжества объясняется утверждением нового календаря. То есть старый Новый год — это Новый год по старому стилю. Раньше в эту ночь было принято совершать определённые ритуалы и гадания. О том, что модно и что нельзя делать на Старый Новый год, в эфире «Радио 1» рассказал астролог Павсекакий Богданов.