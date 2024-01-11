Ивлеева не признала вину в суде после скандальной «голой вечеринки»

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников
Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении за организацию «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Об этом сообщается в решении Лефортовского суда Москвы, которое имеется у издания РИА Новости.
В документе указано, что Ивлеева не была в курсе, что внешний вид гостей «оскорблял человеческое достоинство».
Адвокат считает, что за организацию и проведение мероприятия должна нести компания, которая заключила с Анастасией договор.
Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» состоялась 20 декабря в клубе «Мутабор» в Москве. По дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде.
До этого стало известно, что рэпер Vacio отправится в армию весной 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А.В. явилась, вину не признала», — говорится в решении.
Вечеринка Ивлеевой «Almost naked» состоялась 20 декабря в клубе «Мутабор» в Москве. По дресс-коду гости должны были явиться в полуобнаженном виде.
До этого стало известно, что рэпер Vacio отправится в армию весной 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак