Донорская кровь для пострадавших в теракте поступит в больницы после проверки

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Донорская кровь, полученная 23 марта, поступит в больницы Москвы в ближайшие дни после проведения проверки. Об этом сообщила главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.
Она подчеркнула, что в центре крови имеется оперативный запас компонентов крови, которым в течение прошлой ночи и в последующее время обеспечивались все больницы, где находятся пострадавшие при теракте.
Донорская кровь, которая была взята в субботу, пройдёт проверку, после чего будет доставлена в медучреждения.
Майорова выразила слова благодарности всем неравнодушным гражданам, которые отстояли в очереди и сдали кровь для помощи пострадавшим.
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Донорская кровь, которая была взята в субботу, пройдёт проверку, после чего будет доставлена в медучреждения.
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Анастасия Чинкова