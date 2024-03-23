Депздрав Подмосковья: 140 человек пострадали при теракте в «Крокусе»

Фото: пресс-служба МО
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 140 человек. Об этом сообщает Депздрав Подмосковья.
Отмечается, что из них 31 человек получает помощь амбулаторно, ещё трое выписаны.
В больницах Москвы в настоящее время находятся 93 пострадавших.
По последним данным, опубликованным Следственным комитетом России, в результате теракта погибли 115 человек. Смерть наступила от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Спасатели продолжают поисковую работу под завалами здания концертного зала. Около «Крокус Сити Холла», а также во многих регионах России, появились стихийные мемориалы.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
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В больницах Москвы в настоящее время находятся 93 пострадавших.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
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Анастасия Чинкова