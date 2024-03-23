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Депздрав Подмосковья: 140 человек пострадали при теракте в «Крокусе»

23 марта 2024, 20:03
Фото: пресс-служба МО

Фото: пресс-служба МО

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 140 человек. Об этом сообщает Депздрав Подмосковья.
Отмечается, что из них 31 человек получает помощь амбулаторно, ещё трое выписаны.

В больницах Москвы в настоящее время находятся 93 пострадавших.


По последним данным, опубликованным Следственным комитетом России, в результате теракта погибли 115 человек. Смерть наступила от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Спасатели продолжают поисковую работу под завалами здания концертного зала. Около «Крокус Сити Холла», а также во многих регионах России, появились стихийные мемориалы.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

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МЧС России обновило список погибших при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 21:14

Фото: МЧС России

МЧС России дополнило список погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ознакомиться с перечнем, который продолжит обновляться, можно на сайте МЧС России.

По состоянию на 21:00 в нём значатся 29 имён.

По последним данным Следственного комитета России, в результате террористического акта погибли 133 человека. В настоящее время в здании концертного зала спасатели продолжают проводить поисковые работы. Как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, специалисты МЧС России в круглосуточном режиме работают на объёкте.

Также Депздрав Подмосковья сообщал о 140 пострадавших, трое из которых уже выписаны из больниц домой.

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«Мисс Тверь-2001» Новосёлова погибла при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 20:56

Фото: iStock/Imagesines

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла обладательница титула «Мисс Тверь-2001» Екатерина Новосёлова. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала бывший директор модельного агентства «Шарм» Ольга Даргевич, которая была организатором конкурса в 2001 году.
Ранее МЧС России на своём сайте опубликовало предварительный список погибших по состоянию на 17:00. В нём фигурировало 13 имёт, среди которых была и Новосёлова.

Собеседница агентства увидела информацию о гибели женщины в СМИ, но приняла её за ошибку. После она написала матери Екатерины, которая подтвердила смерть дочери.

У погибшей остались двое детей – мальчик и девочка.

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#погибший
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#соболезнования
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Воробьёв сообщил, когда завершится основная часть поисковой операции в «Крокусе»
Воробьёв: основная часть поисковой операции в «Крокусе» завершится в воскресенье
23 марта 2024, 19:52

Фото: МЧС России

Основная часть поисковой операции под завалами «Крокус Сити Холла» должна завершиться в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Предварительные данные гласят, что установлены личности уже более 50 погибших в результате теракта.

Ранее глава региона сообщал, что спасатели работают на месте трагедии круглосуточно.

По последней информации от Следственного комитета России в результате теракта погибли 115 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Во многих городах России возникли стихийные мемориалы, куда люди несут цветы, свечи и игрушки в память о погибших.

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Подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» доставили в столичный СК
23 марта 2024, 19:04

Фото: iStock/Rawf8

Подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» доставили в столичный Следственный комитет, об этом сообщает «Москва 24».
На кадрах, которые публикует СМИ, видно, как к зданию Следственного комитета подъезжает автозак. Предположительно, в нём находятся задержанные в Брянской области подозреваемые в совершении теракта в подмосковном Красногорске.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людым.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#крокус сити холл
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#террористы
#следственный комитет
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Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов пострадавшего от теракта «Крокуса»
23 марта 2024, 18:45

Фото: Пресс-служба МЧС России

Сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы пострадавшего в теракте «Крокус Сити Холла», об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По информации ведомства, в настоящий момент с места происшествия вывезли 63 кубических метров разрушенных конструкций концертного зала.
«Продолжается тушение очагов горения на кровле и в здании с применением специализированной робототехники», — уточнили в МЧС.

Напомним, вечером 22 марта группа террористов расстреляла толпу людей, собравших на концерт рок-группы «Пикник». Боевики стреляли во всех подряд, не глядя, а затем устроили пожар на концертной площадке.

В настоящий момент известно о 133 погибших, более сотни людей находятся в больницах, некоторые из них в критическом состоянии.

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#крокус сити холл
#теракт
#мчс
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Полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами после теракта в «Крокусе»
Полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами в Тверском районе Москвы
23 марта 2024, 18:31

Фото: iStock/blinow61

После теракта в «Крокус Сити Холле» полицейские устроили массовые рейды по общежитиям Москвы, где проживают мигранты. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в Минаевском переулке в Тверском районе припаркованы несколько полицейских автомобилей и автозак. Силовики досматривают иностранных граждан на наличие оружия.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Москва сейчас», был усилен контроль за проезжающими автомобилями. Полицейские уже задержали группу людей, рассказывают очевидцы.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала фейком информацию о российском гражданстве задержанных террористов. По её словам, все они являются иностранцами.

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#теракт
#крокус сити холл
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МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 17:56

Фото: iStock/DmyTo

МЧС России опубликовало предварительный список с именами погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ознакомиться со списком, который постепенно будет дополняться, можно на сайте МЧС РФ.

Отмечается, что в данный момент в таблице представлена информация по состоянию на 17:00 мск.

По последним данным от Следственного комитета России в результате теракта в Красногорске погибли 115 человек. Смерть наступила от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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#мчс
#теракт
#погибший
#крокус сити холл
#спасатели
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Mash: всех задержанных террористов везут в Москву для допросов
23 марта 2024, 17:32

Фото: iStock/artolympic

Всех четверых задержанных террористов везут в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что важной задачей было задержать террористов живыми. Сотрудникам ФСБ удалось оперативно установить личности стрелявших в «Крокус Сити Холле», а также их сообщников. Это позволило быстро задержать их и не дать им сбежать на Украину, где для них, по словам президента России Владимира Путина, было подготовлено «окно».

Также глава государства высоко оценил работу спецслужб. Он выразил благодарность им и сотрудникам скорой помощи, санитарной авиации, пожарным и спасателям, которые работают над ликвидацией последствий теракта и помогают пострадавшим.

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#террористы
#крокус сити холл
#москва
#следственный комитет
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Инвалид-колясочница пропала после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 16:55

Фото: iStock/vadimguzhva

Девушку–колясочницу не могут найти её родные после теракта в «Крокусе». Она пришла на концерт вместе с мамой и сидела прямо возле сцены. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что на концерт группы «Пикник» 38-летняя Екатерина Попова пришла вместе со своей мамой. Для инвалидов-колясочников места располагались прямо возле сцены, поэтому мать девушки сначала помогла ей занять место, после чего пошла на свое, которое находилось на втором этаже.

Мать Екатерины смогла спастись, но при этом помочь своей дочери покинуть концертный зал у неё не было возможности. В настоящее время девушку ищут родные, которые не могут найти её фамилию в списках.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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