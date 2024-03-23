Воробьёв поблагодарил доноров, сдающих кровь для пострадавших в «Крокусе»

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил слова благодарности донорам, которые сдают кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил неравнодушных граждан, которые стоят в очередях, чтобы помочь пострадавшим.
Также Воробьёв выразил слова благодарности медицинским работникам и спасателям. В настоящее время 104 специалиста МЧС России и 19 единиц техники продолжают работать на месте трагедии, разбирая завалы и ликвидируя оставшиеся очаги пожара.
Губернатор отметил, что сейчас затруднён доступ к стене в концертном зале, которую специалистам необходимо снести для продолжения поисковой операции.
Спасатели будут работать на месте происшествия ещё несколько суток. Ранее Воробьёв указывал на то, что спасатели работают в круглосуточном режиме.
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Также Воробьёв выразил слова благодарности медицинским работникам и спасателям. В настоящее время 104 специалиста МЧС России и 19 единиц техники продолжают работать на месте трагедии, разбирая завалы и ликвидируя оставшиеся очаги пожара.
Спасатели будут работать на месте происшествия ещё несколько суток. Ранее Воробьёв указывал на то, что спасатели работают в круглосуточном режиме.
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Анастасия Чинкова