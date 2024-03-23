Минздрав: более 2,7 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье

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Более 2,7 тысяч человек сдали донорскую кровь в Подмосковье. Об этом сообщает Минздрав региона.
Отмечается, что в субботу в центре крови Подмосковья была заготовлена почти тонна крови и её компонентов.
Большие очереди из желающих сдать кровь наблюдались и в Москве. Медики и волонтёры призывали граждан приходить в последующие дни, поскольку быстро удалось собрать необходимое количество крови.
Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали 140 человек, троих из которых уже выписали домой.
По последним данным Следственного комитета России при теракте погибли 115 человек. Поисковые работы в здании концертного зала продолжаются.
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Большие очереди из желающих сдать кровь наблюдались и в Москве. Медики и волонтёры призывали граждан приходить в последующие дни, поскольку быстро удалось собрать необходимое количество крови.
По последним данным Следственного комитета России при теракте погибли 115 человек. Поисковые работы в здании концертного зала продолжаются.
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Анастасия Чинкова