Доплату за классное руководство в Подмосковье получают более 38 тысяч педагогов

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Свыше 38 тысяч учителей Московской области получают доплату в 11 тысяч рублей за классное руководство, сумма складывается из федеральной и региональной выплаты, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Федеральная доплата за классное руководство составляет 5 тысяч рублей. В Подмосковье классные руководители получают ещё и региональную доплату в 6 тысяч рублей, таким образом, общий объём доплаты за классное руководство в Московской области составляет 11 тысяч рублей», — цитируются в сообщении слова председателя Комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линары Самединовой.Отмечается, что в 2024 году на выплаты 38 тысячам классных руководителей в Московской области предусмотрено более 6,7 млрд рублей, из которых 3,7 млрд рублей выделяется из регионального бюджета и 3 млрд рублей — из федерального.
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