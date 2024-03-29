Выплаты ко Дню Победы получат более 23 тысяч подмосковных ветеранов

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше 23 тысяч ветеранов, проживающих в Московской области, получат губернаторские выплаты в размере от 15 до 25 тысяч рублей ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Региональную выплату ветераны получат проактивно — заявление на её получение писать не нужно. Всего к празднику деньги получат более 23 тысяч ветеранов, из них свыше 700 — участники и инвалиды войны», — цитируются в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Людмилы Болатаевой.В министерстве уточнили, что участникам и инвалидам войны положена выплата в размере 25 тысяч рублей. А выплату в 15 тысяч рублей получат бывшие несовершеннолетние узники фашизма, люди, награждённые знаком «Житель осаждённого Севастополя» или «Жителю блокадного Ленинграда», а также труженики тыла и вдовы участников ВОВ.
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Лев Каштанов