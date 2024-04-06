Власти рассказали, как пострадавшим от паводка в Орске получить выплаты

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Пострадавшие от весеннего паводка в Орске теперь имеют возможность оформить документы на получение выплат через МФЦ или портал «Госуслуги». Об этом сообщили в правительстве области в соцсети «ВКонтакте».
Правительство области уведомляет, что все, включая тех, кто уже подал заявления, будут получать выплаты в соответствии с новым размером помощи. Заявления от граждан принимаются через единый портал государственных услуг или МФЦ.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение увеличить размер выплат для пострадавших от весеннего паводка. Теперь единовременная материальная помощь составляет 20 тысяч рублей на человека, вместо предыдущих 10 тысяч.
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