Выплаты на школьную форму получат около 100 тысяч многодетных семей Подмосковья

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В Московской области выплаты на школьную форму для многодетных семей в этом году получат около ста тысяч человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Для будущих школьников в Подмосковье будут предусмотрены меры поддержки, которые предоставляются к началу учебного года. В их числе выплаты на школьную форму, их получат около 100 тысяч многодетных семей», — цитируются в сообщении слова председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.Спикер Мособлдумы также добавил, что в Подмосковье дарит ребятам наборы для первоклассников.
«В этом году такие наборы получат около четырёх тысяч будущих школьников», — отметил Брынцалов.В подарочный набор для первоклассника всходит рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Такие рюкзаки положены детям из семей с низкими доходами. Если семья признана малоимущей и получает соответствующую поддержку, право на подарочный набор для первоклассника она получает автоматически. Если семья не признана малоимущей, заявление на подарок надо подать через региональный сайт госуслуг.
Выплата на школьную форму предоставляются в проактивном режиме. Заявление требуется только в том случае, если семья недавно переехала в Подмосковье или ребёнок перевёлся в другую школу.
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