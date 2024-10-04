В Москве проверили более 65% газовых плит с начала года

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Около 1,2 миллиона газовых плит проверили в этом году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы. Об этом в беседе с журналистами сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По его словам, вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле городских властей. В связи с этим проводится ежегодное плановое техобслуживание всего газифицированного фонда Москвы. За январь-сентябрь 2024 года были проверены работоспособность и соответствие требованиям безопасности порядка 1,2 миллиона газовых плит, что составляет свыше 65% от общего числа.
Бирюков подчеркнул, что обнаруженные во время проверок нарушения оперативно исправляются, а с жителями проводится инструктаж. Также им выдают памятки.
Заместитель Собянина напомнил, что срок службы газовой плиты в среднем составляет 10-12 лет, после чего начинают изнашиваться их составляющие.
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Бирюков подчеркнул, что обнаруженные во время проверок нарушения оперативно исправляются, а с жителями проводится инструктаж. Также им выдают памятки.
Заместитель Собянина напомнил, что срок службы газовой плиты в среднем составляет 10-12 лет, после чего начинают изнашиваться их составляющие.
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Анастасия Чинкова