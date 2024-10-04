Изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления с 11 по 25 октября

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В связи с закрытием второго главного пути на участке Академическая — Леонтьево с 11 по 26 октября 2024 года изменится график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении ОЖД, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва Октябрьская — Зеленоград-Крюково будут ходить по новому расписанию, а некоторые поезда будут отменены.
Часть поездов на участке Москва Октябрьская — Клин — Москва Октябрьская также будет отменена, а часть будет следовать с временными остановками.
Информацию об изменениях в расписании можно найти на информационных стендах станций, принадлежащих АО «МТ ППК», и на сайте компании в разделе «Пассажирам».
Актуальное расписание и возможность покупки билетов также доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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Часть поездов на участке Москва Октябрьская — Клин — Москва Октябрьская также будет отменена, а часть будет следовать с временными остановками.
Информацию об изменениях в расписании можно найти на информационных стендах станций, принадлежащих АО «МТ ППК», и на сайте компании в разделе «Пассажирам».
Актуальное расписание и возможность покупки билетов также доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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Дайана Хусинова