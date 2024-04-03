Дорофея, Клим и Ной — в ЗАГС Подмосковья рассказали о самых редких именах новорождённых

Около 5 тысяч 900 рождений зарегистрировали в Московской области в марте текущего года, что на пять процентов больше, чем в феврале. О том, какие имена для новорождённых оказались самыми популярными, а также какие редкие имена получили маленькие жители Подмосковья, рассказали в пресс-службе ЗАГС региона.
«В число редких имён, которые получили новорождённые девочки, вошли следующие: Дорофея, Ассоль, Ефросиния и Влада. Для мальчиков родители выбрали такие редкие имена: Харитон, Братислав, Панкрат, Клим и Ной», — говорится в сообщении.Популярными женскими именами оказались София, Мария, Анна, Василиса и Варвара. Мальчиков часто называли Михаил, Александр, Артём, Лев и Тимофей. Кроме того, пяти девочкам дали имя Марта, 61 мальчика назвали Марк и ещё три мальчика стали Мартинами.
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