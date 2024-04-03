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Дорофея, Клим и Ной — в ЗАГС Подмосковья рассказали о самых редких именах новорождённых

03 апреля 2024, 16:40

Около 5 тысяч 900 рождений зарегистрировали в Московской области в марте текущего года, что на пять процентов больше, чем в феврале. О том, какие имена для новорождённых оказались самыми популярными, а также какие редкие имена получили маленькие жители Подмосковья, рассказали в пресс-службе ЗАГС региона.

«В число редких имён, которые получили новорождённые девочки, вошли следующие: Дорофея, Ассоль, Ефросиния и Влада. Для мальчиков родители выбрали такие редкие имена: Харитон, Братислав, Панкрат, Клим и Ной», — говорится в сообщении.
Популярными женскими именами оказались София, Мария, Анна, Василиса и Варвара. Мальчиков часто называли Михаил, Александр, Артём, Лев и Тимофей. Кроме того, пяти девочкам дали имя Марта, 61 мальчика назвали Марк и ещё три мальчика стали Мартинами.

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Подмосковный Минтранс предупредил водителей о снеге с дождём
03 апреля 2024, 16:47

Фото: Istockphoto / KenTannenbaum

В Подмосковье в среду резко ухудшилась погода. В ночь на четверг местами пройдёт снег с дождём, сообщили в пресс-службе Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На улице хоть и тепло, но местами в Подмосковье – сильные порывы ветра до 20 м/с, кратковременные дожди, гроза, а в некоторых городских округах идёт град. Ночью возможен снег с дождём», – предупредили в ведомстве.
В подмосковном Минтрансе автомобилистам посоветовали не останавливаться и не парковаться у шатких конструкций, а также под деревьями. Пребывание на улице по возможности следует минимизировать.

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#московская область
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Более 400 мигрантов депортировали из Москвы после теракта в «Крокусе»
Ведомости: свыше 400 мигрантов выдворили из столицы после трагедии в «Крокусе»
03 апреля 2024, 16:14

Фото: iStock/Anze Furlan/psgtproductions

После трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле» за неделю московские суды депортировали из столицы более 400 мигрантов, подсчитали Ведомости.
За неделю московские суды приняли около 1,5 тысячи дел, связанных с нарушением миграционного законодательства. По многим из них уже вынесены решения, рассказали в издании.

Также мигрантам назначены штрафы, чаще всего — от 5 до 7 тысяч рублей, максимальный достиг 40 тысяч рублей. В последнем случае мигранта не выдворили из России, поскольку он был единственным кормильцем в семье с несовершеннолетним ребенком.

Ранее в Алтайском крае уроженца Узбекистана арестовали на два месяца за публичное оправдание терроризма. Он озвучил своё мнение в магазине, после чего его задержали.

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В Подмосковье насчитали 320 ресурсных семей
03 апреля 2024, 16:13

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области насчитывается 320 ресурсных семей, туда временно устроены 223 ребёнка. Об этом на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению заявил его председатель Андрей Голубев.
Депутат назвал важным направлением деятельности всех регионов предотвращение семейного неблагополучия, выявление семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им при необходимости различных видов помощи.
«В Подмосковье работают Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 59 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних. В прошлом году комиссии выявили 2 411 детей, нуждающихся в помощи, а также 8 609 семей в социально-опасном положении. За 2023 год меры социальной реабилитации получили 30 тыс. семей», – сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Там напомнили, что в Московской области реализуется проект «Ресурсные семьи». В такие семьи дети помещаются временно, на срок, необходимый для профилактической работы с родителями и возвращения им ребёнка на воспитание, либо подбора для несовершеннолетнего постоянной замещающей семьи.

Согласно наблюдениям, в ресурсной семье дети чувствуют себя комфортнее, чем в семейном центре.

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В Подмосковье свыше 1,4 тысячи заявлений подали переселенцы на жилищные сертификаты
03 апреля 2024, 16:10

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Переселенцы из аварийных домов в Подмосковье подали более 1,4 тысячи заявлений на жилищные сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Свыше 1,4 тысяч заявлений подали переселенцы с начала 2024 года.

«Всего подано 1494 заявления в 31 округе Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре, Сергиево-Посадском округе, Ступино, Егорьевск, Воскресенске, Орехово-Зуевском и Талдомском округах. Всего за данной мерой поддержки обратились более 2,3 тысяч человек. Площадь расселения аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 44,7 тысяч квадратных метров», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что по сертификату стоимость одного квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тысяч рублей. Информацию об оформлении сертификатов и его сумме можно узнать на горячей линии Минстроя Московской области.

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#сертификат
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Синоптик Цыганков заявил о 20-градусном тепле на следующей неделе в Москве
03 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что на следующей неделе москвичей ждёт почти 20-градусное потепление.
«Тепло, близкое к 20-градусному, ожидается во вторник, 9 апреля. Ночью будет 6-11°C, а в дневные часы столбики термометров покажут 14-19°C, что выше нормы. Переменная облачность, без осадков», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» специалист.

При этом, на данный момент Цыганков предупредил о значительном похолодании в городе.

«В Москве антициклон уходит, на смену ему приходит циклон и похолодание. Тепло аномальное, которое бывает раз в десятки лет, уходит. Сегодня в течение дня будет проходить холодный фронт, усиление ветра, порывами до 20 м/c», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

Ранее подмосковный главк МЧС предупредил жителей региона о том, что гроза и сильный ветер ожидаются в Московской области в среду, 3 апреля.

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В Петербурге почтили память погибших при теракте в 2017 году
03 апреля 2024, 15:19

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В среду на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге возложили цветы в память о жертвах теракта, совершенного в метро в 2017 году, передает РИА Новости.
«Сегодня мы традиционно собрались здесь, на станции метро „Технологический институт“, чтобы почтить память погибших. Важно, чтобы подобные преступления не оставались безнаказанными, чтобы все знали, что за террористические акты следует строгое наказание», — заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после церемонии возложения цветов.
На платформе станции метро «Технологический институт» горожане и родственники погибших продолжают приносить цветы к памятной доске.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, также возложивший цветы у памятной доски, отметил, что ежегодно в этот день после трагедии в метро в городе проводятся памятные мероприятия.

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Депутат Матвейчев объяснил необходимость закона о запрете рекламы у иноагентов
03 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/artisteer

Член комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Олег Матвейчев заявил о том, что закон о запрете рекламы у иноагентов был необходим.
«Законопроект абсолютно прозрачен и возник как требование нашей общественности. Вопрос был такой: как можно людям, которые хают наше государство, армию, народ, занимаются русофобской политикой, спокойно зарабатывать деньги в России?» — поделился в беседе с RT Матвейчев.

Парламентарий добавил, что такие меры ставят определённые границы для тех, кто наживается на русофобии.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказывал о возможности для иноагентов снять с себя этот статус.

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В Домодедове по просьбам жителей благоустроят сквер
03 апреля 2024, 15:12

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Сквер, расположенный рядом с железнодорожной станцией Белые Столбы в городском округе Домодедово, благоустроят по просьбам жителей, для этого землю, на которой расположен сквер, передали муниципальному Управлению капитального строительства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«С просьбой о благоустройстве обратились в местную администрацию жители. Скоро сквер преобразится и станет местом для приятного отдыха», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В сквере обустроят клумбы, установят новые лавочки и урны, поменяют плитку, посадят деревья и организуют удобную парковку. Памятник солдатам Великой Отечественной войны, расположенный в сквере, тоже отремонтируют.

Завершить работы по благоустройству сквера планируется до конца лета.

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В Серпуховском музее впервые проведут подмосковную олимпиаду школьников
03 апреля 2024, 15:07

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Серпуховский историко-художественный музей впервые стал площадкой проведения подмосковной олимпиады школьников. Об этом сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«Учащиеся будут выполнять задания, проходя по основной экспозиции музея в особняке Мараевых. Для ребят это отличная возможность не только проверить свои знания, но и увидеть уникальные экспонаты «Малой Третьяковки», а для нас – продемонстрировать гостеприимство, древнюю красоту и величественность Серпухова», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что Олимпиада будет проходить до 14 апреля. Интеллектуальное соревнование по 24 общеобразовательным предметам в этом году соберёт более 5,5 тысяч участников. Серпухов представит 121 школьник.

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