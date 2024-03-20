Подмосковные врачи помогли выносить и родить ребёнка женщине с тяжёлой болезнью крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
33-летней женщине с наследственным нарушением свёртываемости крови — болезнью Виллебранда — помогли стать матерью врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Во время беременности пациентка регулярно проходила осмотры. На раннем сроке у женщины вывили высокий риск отслоения плаценты и задержки роста плода, а также преэклампсии — тяжёлого состояния, представляющего риск для жизни плода и матери. Благодаря усилиям врачей беременность удалось продлить до доношенного срока. Перед родами пациентке провели специальную терапию антигемофилическими препаратами», — отметила старший научный сотрудник МОНИИАГ Арина Травкина.Роды прошли естественным образом. На свет появилась здоровая девочка ростом 50 см и весом 3450 граммов. Мать и ребёнок чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.
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