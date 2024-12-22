Дорога в обход Малых Вязём открыта в Подмосковье

Что за Новый год без его символа - наряженной елки? Она создает атмосферу волшебства и уюта, наполняя дом радостью и ожиданием чуда. Ёлка стала символом праздника во многих странах, объединяя людей разных культур и традиций в общих радостных моментах, но так было не всегда.