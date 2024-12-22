Дорога в обход Малых Вязём открыта в Подмосковье

Фото: Александра Степанова
Открытие дороги в обход Малых Вязём состоялось в Подмосковье, проинформировали в правительстве региона. Президент России Владимир Путин оценил проделанную работу.
«…И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов идёт последовательно и непрерывно. (…) У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей. (…) Особо отмечу слаженное взаимодействие Правительства и региональных властей. В Московской области запускается дорожный Обход деревни Малые Вязёмы. Он на новом уровне «замкнёт» Центральную кольцевую автодорогу, разгрузит «узкое» место на ЦКАД», — сказал глава государства.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв добавил, что региональные и федеральные власти провели большую и сложную работу. Благодаря этому разгрузится местная улично-дорожная сеть. Кроме того, вырастет пропускная способность ЦКАД.
Помимо всего прочего, пропускная способность дороги улучшится за счет системы оплаты «Свободный поток», действующей на ЦКАД. Платить можно по факту проезда, либо по транспондеру. Доступна оплата через приложение или сайт.
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Никита Кротов