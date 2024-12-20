В Подмосковье подвели итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Доля региональных дорог Подмосковья в нормативном состоянии превысила 74%. Об этом сообщил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. Он подвёл итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.
«В Подмосковье национальный проект реализуется уже шесть лет. Если на старте в 2019 году доля региональных дорог в нормативном состоянии составляла 65%, то сегодня этот показатель превысил 74%. Число смертей в ДТП благодаря комплексному подходу к обеспечению безопасности на дорогах сократилось с 884 случаев в 2019 году до 663 – в 2023-м», – рассказал Гержик.В ходе ремонтного сезона в Подмосковье обновили 231 участок региональных дорог протяжённостью более 665 км. Свыше 170 км из них отремонтировали по выбору жителей.
Кроме того, в этом году завершили капремонт четырёх мостов в Воскресенске, Чехове, Дмитровском и Раменском округах. На время ремонта основных сооружений возвели временные мосты и запустили по ним движение в Подольске и Истре.
Учитывая анализ аварийности и просьбы жителей, построили 68 км тротуаров и 35 км линий освещения, обустроили более 70 км ограждений, 150 новых остановочных павильонов, 150 искусственных дорожных неровностей, 40 комплектов шумовых полос, установили более 10 тыс. дорожных знаков.
В Минтрансе Подмосковья напомнили, что завершающийся в этом году нацпроект «Безопасные качественные дороги» сменит нацпроект «Инфраструктура для жизни».
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Лора Луганская