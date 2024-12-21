Подстанцию «Дарьино» реконструировали в Одинцовском округе Подмосковья

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Подстанцию «Дарьино» в Одинцовском округе Подмосковья масштабно реконструировали и открыли, проинформировали в правительстве Московской области.
«Понимаем, какая большая нагрузка на сети в Московском регионе. Каждый год мы превышаем максимумы, и зимой, и летом видим очень высокое потребление, потому что регион растет, появляются новые жилые дома, предприятия. И вот мы открываем один из многих питающих центров, которые в трехлетней перспективе будут реализованы в Подмосковье...», — сказал губернатор Андрей Воробьев.Он подчеркнул важность стабильного энергоснабжения, а также инвестиций для его модернизации. Воробьев также проинформировал, что в настоящее время властями совместно с «Россетями» реализуется соответствующая программа. В частности, работы ведутся в Балашихе, Раменском, Чехове и других городских округах.
Трансформаторная мощность «Дарьино» в результате выросла более чем в три раза.
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