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Подстанцию «Дарьино» реконструировали в Одинцовском округе Подмосковья

Фото: Екатерина Агеева

Фото: Екатерина Агеева

Оригинал
Подстанцию «Дарьино» в Одинцовском округе Подмосковья масштабно реконструировали и открыли, проинформировали в правительстве Московской области.
«Понимаем, какая большая нагрузка на сети в Московском регионе. Каждый год мы превышаем максимумы, и зимой, и летом видим очень высокое потребление, потому что регион растет, появляются новые жилые дома, предприятия. И вот мы открываем один из многих питающих центров, которые в трехлетней перспективе будут реализованы в Подмосковье...», — сказал губернатор Андрей Воробьев.
Он подчеркнул важность стабильного энергоснабжения, а также инвестиций для его модернизации. Воробьев также проинформировал, что в настоящее время властями совместно с «Россетями» реализуется соответствующая программа. В частности, работы ведутся в Балашихе, Раменском, Чехове и других городских округах.



Трансформаторная мощность «Дарьино» в результате выросла более чем в три раза.

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#новости подмосковья
#одинцовский городской округ
Перспективными профессиями 2025 года назвали айтишников, инженеров и врачей
21 декабря 2024, 17:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Самыми перспективными профессиями 2025 года россияне назвали айтишников, инженеров, врачей и рабочих. Такие результаты опроса приводят сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор». IT-специалистов, как отмечается, респонденты упоминали чаще всего — 56% ответов.
«За ней следует профессия инженера (48%), что указывает на сохраняющийся спрос на квалифицированный труд в этом секторе. Довольно высокий спрос ожидается также на рабочих (27%), врачей (28%) и строителей (21%)», — подчеркивается в исследовании, с которым ознакомились в RT.
В то же время россияне рассчитывают на повышение зарплат в 2025 году. К примеру, в Кемерово такую надежду выразили 54% опрошенных. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на сервис SuperJob, чем моложе люди, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 56%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 48%.
«Чаще всего же повышения ожидают горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (64%)», — отмечает издание.
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В Москве обещают теплые выходные
Синоптик Вильфанд: в выходные в Москве ожидается до +3 и небольшие осадки
21 декабря 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В эти выходные, 21 и 22 декабря, в Москве ожидается плюсовая температура и небольшие осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, в субботу будет от +1 до +3, в воскресенье — от -6 до -1.
«Снежинки, которые будут формироваться на высоте 3–4 километров над землей, попадая в теплый слой, превратятся в капельки дождя. А в приземном слое воздуха они покроются ледяной корочкой. Падая на землю, капли будут моментально сковывать ее льдом. Утром надо будет передвигаться очень осторожно», — приводит «Вечерняя Москва» слова синоптика.
В то же время начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что уже на следующей неделе высота снежного покрова в столице снизится до 12 сантиметров. В беседе с АГН «Москва» метеоролог пояснил, что в регион приходит потепление, однако полностью снег растаять не успеет.
«Сейчас на станции ВДНХ – 17 см снега. Сегодня и завтра он будет таять, на 3-4 см за эти дни растает. Высота снега будет в пределах 12-15 см на следующей неделе», — пояснил он.
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Самая длинная ночь и самый короткий день в году: что нельзя делать 21 декабря, в День зимнего солнцестояния
21 декабря 2024, 13:14

Фото: istockphoto/LeManna

В течение года продолжительность светового дня постоянно изменяется. В субботу, 21 декабря 2024 года, мы станем свидетелями самого короткого дня в году, когда Солнце будет находиться на своем минимальном уровне. С астрономической точки зрения этот день знаменует начало зимы в Северном полушарии. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Зимнее солнцестояние 2024


Зимнее солнцестояние — это астрономическое событие, которое происходит ежегодно 21-22 декабря. В 2024 году оно состоится в субботу, 21 числа. В этот день в Северном полушарии Солнце будет находиться на самом низком уровне относительно горизонта, что приведет к тому, что световой день станет самым коротким, а ночь — самой длинной. Также стоит отметить, что именно в день зимнего солнцестояния начинается астрономическая зима, которая продлится до 20 марта 2025 года, когда произойдет весеннее равноденствие. В Южном полушарии же 21 декабря наступает лето.


Зимнее солнцестояние: ритуалы


Дни солнцестояний на протяжении тысячелетий имели огромное значение для всех народов Земли. Люди осознавали влияние астрономических событий на свою жизнь. Например, наши предки ориентировались на Солнце при посадке и сборе урожая, а также приносили молитвы богам.

Для многих древних культур было важно отмечать течение времени, что выражалось в проведении праздников и строительстве различных сооружений. Одним из таких примеров является знаменитый Стоунхендж в Великобритании. Основная версия его назначения заключается в том, что он был связан с движением Солнца и служил своего рода календарем, где камни соответствовали определенным дням. Расположение камней этого древнего памятника считается соответствующим двум ключевым событиям солнечного цикла — зимнему и летнему солнцестояниям.

День иконы Божией Матери «Избавительница»: в чем помогает, молитва и история праздника
День иконы Божией Матери «Избавительница»: в чем помогает, молитва и история праздника

Славяне начали отмечать праздник зимнего солнцестояния еще в языческие времена, дав ему имя в честь бога зимнего Солнца Коляды. В современности коляда ассоциируется с рождественским сочельником. Коляда олицетворял возвращение Солнца и был рожден именно в день зимнего солнцестояния, что делало его символом начала нового годового цикла.

В честь этого праздника славяне проводили множество мероприятий. Устанавливали колесо с восемью спицами, каждую из которых раскрашивали, а в центре зажигали свечу или факел. Люди наряжались, танцевали и гадали. Хороводы и песни были неотъемлемой частью торжества. Важным моментом считалось собраться всей семьей за одним столом, навещать друг друга и петь соседям колядки. В ответ на это принято было получать угощения в подарок. Молодежь также изготавливала маски, чтобы скрыть свои лица.

Ключевым элементом праздника был большой ритуальный костер, символизировавший Солнце. Вокруг него водили хороводы и пели песни, а также прыгали через огонь. Не обходилось и без специальной выпечки: хозяйки готовили пироги в форме Солнца, а также обрядовое печенье в виде коров-рогаликов, кренделей и баранок, которые символизировали жертвенного ягненка.


Фото: iStock/LexisJan

Зимнее солнцестояние: запреты


С древних времен вокруг значимых праздников сложились определенные запреты. Вот некоторые из них, связанных с днем зимнего солнцестояния:
  • Нельзя грустить, иначе весь следующий год будет полон печали;
  • Запрещено ссориться;
  • Не рекомендуется заниматься уборкой или тяжелым трудом, так как это может отразиться на будущем году. Все дела по уборке следовало завершить накануне;
  • Не следует обижать других, так как это может обернуться против вас;
  • Девушкам не разрешалось распускать волосы, чтобы не утратить женское счастье;
  • Не рекомендуется оставаться в одиночестве, иначе год пройдет в изоляции.

Предшествующие дни празднования Коляды, или зимнего солнцестояния, были временем подготовки и завершения всех дел: погашения долгов и разрешения конфликтов. Все действия, запрещенные в сам день солнцестояния, должны были быть завершены заранее, пока небесное светило находится в своем «старом» состоянии. Перед Колядой важно было тщательно убрать в доме и посетить баню. Чтобы следующий год был более удачным, стоит записать все плохое, что произошло за год, и сжечь этот листок.


Приметы 21 декабря


Как и многие важные праздники, Коляда сопровождалась наблюдениями за погодой:
  • Иней предвещал хороший урожай в наступающем году;
  • Ясная и звездная ночь сулила богатый урожай;
  • Теплая погода предсказывала удачу в скотоводстве;
  • Спокойствие скота в этот день обещало благополучный год;
  • Если ветер дует с разных сторон, это предвещает полные закрома.

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Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Саратове
На работу саратовского аэропорта Гагарин ввели временные ограничения
21 декабря 2024, 11:03

Фото: iStock/skyNext

Аэропорт Саратова Гагарин временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности полётов.

Ранее временные ограничения ввели в аэропорту в Казани из-за атаки беспилотников. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Массированная атака дронов по жилым домам в Казани произошла в субботу, 21 декабря. 37-этажный ЖК «Лазурные небеса, 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на Клары Цеткин подверглись атаке БПЛА. Информация о пострадавших уточняется.

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РКН добавил WhatsApp и Skype в реестр ОРИ ​и обязал открывать переписки чатов ФСБ
РКН принудительно внес WhatsApp и Skype в реестр ОРИ для доступа ФСБ к перепискам
21 декабря 2024, 02:50

Фото: iStock/gutaper

Роскомнадзор включил мессенджеры WhatsApp и Skype в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете. Как сообщили на сайте ведомства, решение было принято 19 декабря 2024 года.
Эти сервисы обязаны хранить на территории России данные о передаче, приёме и обработке сообщений, включая голосовую информацию, изображения и другие файлы. Кроме того, платформы должны предоставлять эти данные по запросу российских спецслужб. Согласно закону, информация о пользователях и их действиях должна храниться в течение года, а сами сообщения — до шести месяцев.

«WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ», — уточнили ТАСС в ведомстве.
Ранее, 13 декабря, в России был заблокирован мессенджер Viber. Генпрокуратура выявила факты использования платформы для распространения информации, которая, по их мнению, дестабилизировала общественно-политическую ситуацию в стране.

19 декабря во время прямой линии президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию о «торможении» YouTube. Популярный российский детский блогер Влад Бумага, более известный как Влад А4, спросил президента, зачем блокировать YouTube, если российские видеоплатформы развиваются, эффективно работают и могут составить конкуренцию иностранным.

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Зачатие Пресвятой Богородицы 2024: молитва, приметы, чего делать категорически нельзя
21 декабря 2024, 01:03

Фото: istock/Anna Eremeeva

В конце декабря в православных храмах отмечается память Святой Анны, матери Девы Марии, которая подарила миру Иисуса Христа. Это значимое событие в истории православия связано с зачатием Пресвятой Богородицы. Об особенностях торжества расскажет «Радио 1».

Когда отмечается зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы


Праздник Зачатия Пресвятой Богородицы отмечается 22 декабря по новому стилю. В 2024 году этот день выпадает на воскресенье. Этот праздник является важным событием в православном календаре и посвящен зачатия Девы Марии праведной Анной, что стало началом пути к воплощению Христа.

История зачатия Пресвятой Богородицы


Согласно церковному преданию, праведные Анна и Иоаким долгое время не имели детей и страдали от этого. Они молились Богу о даровании им сына, и в ответ на их молитвы ангел сообщил Анне, что она родит дочь, которая станет матерью Спасителя. Это событие символизирует надежду и веру в божественное вмешательство. Праздник Зачатия Пресвятой Богородицы был установлен в IV веке и с тех пор стал важным моментом в христианской традиции.

Анна была заботливой и внимательной матерью. Когда Марии исполнилось полгода, Анна решила проверить, может ли она стоять. Мария сделала семь шагов и вернулась к матери, после чего Анна приняла решение, что до обряда введения во храм Господень ее дочь не будет ходить по земле. Когда Иоаким задумал посвятить дочь Богу, Анна убедила его отложить это намерение, так как хотела провести больше времени с дочерью. В три года Мария была введена родителями в храм. Маленькая девочка самостоятельно поднялась по ступеням, а родители вернулись домой, оставив ее в храме для воспитания вместе с другими девами.

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Спустя пять или шесть лет после этого важного события Иоаким скончался, согласно преданию, в возрасте 80 лет. Через два года, 7 августа (25 июля), в 79 лет ушла из жизни и праведная Анна. В католической традиции считается, что Анна прожила дольше и помогала Марии заботиться о младенце Иисусе Христе.

Анна была похоронена в Иерусалиме, но при императоре Юстиниане II, около 710 года, ее мощи и мафорий (покрывало) были перенесены в Константинополь. В настоящее время частицы ее мощей находятся в различных церквях по всему миру, включая Россию: часть мощей Иоакима и Анны хранится в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.

Праведная Анна почитается как покровительница брака и рожениц, а также всех бедняков, работников и домохозяек. Ей молятся о даровании детей, семейном счастье и разрешении трудностей в семейной жизни. Также к ней обращаются за здравием и утешением младенцев, просят терпения и укрепления веры в Бога.


Молитва Пресвятой Богородицы


Молитва к Пресвятой Богородице часто читается верующими в дни праздников, особенно в день Зачатия. Она включает прошение о заступничестве и помощи, а также выражение благодарности за дарование спасения через её Сына. Одной из самых известных молитв является «Богородице Дево, радуйся», которая прославляет её как матерь Божию и призывает к её защите.

«Богородица Дева Мария, исполненная благодати Божией, радуйся! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами и благословен Плод, Тобою рожденный, потому что Ты родила Спасителя душ наших».


Храмы Пресвятой Богородицы


Во многих городах России и других стран есть храмы, посвященные Пресвятой Богородице. Эти святые места становятся центрами духовной жизни, особенно в дни праздников. Например, храм Зачатия Пресвятой Богородицы в Москве привлекает множество паломников, где проходят службы и молебны в честь праздника.


Акафист Пресвятой Богородицы


Акафист Пресвятой Богородицы — это особая форма молитвы, состоящая из 13 канонов, прославляющих её добродетели и заслуги. В день Зачатия многие верующие читают акафист, прося о заступничестве и помощи в своих нуждах. Эта молитва помогает укрепить веру и соединить душу с Богом.


Традиции в день зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы


В день праздника верующие посещают храмы, участвуют в богослужениях и молебнах. Также распространены традиции приготовления особых блюд, например, пирогов и сладостей, которые символизируют радость от зачатия. Многие семьи собираются вместе, чтобы отметить этот день и поделиться духовными размышлениями.

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К Святой Анне принято обращаться с просьбами о:

• зачатии и успешном рождении детей;
• терпении и милосердии;
• мире в семье и гармонии между супругами;
• помощи в семейных делах и воспитании детей.

Каждый год 22 декабря тысячи бездетных пар приезжают в женский Зачатьевский монастырь в Москве, где находится чудотворная икона «Зачатие Праведной Анны». Многие из тех, кто поклоняется этому святому образу, впоследствии становятся счастливыми родителями. Все чудеса, происходящие после посещения Зачатьевского монастыря, фиксируются в специальной книге.

Фото: iStock/SonerCdem

Приметы 22 декабря


В народе существует множество примет, связанных с днем Зачатия Пресвятой Богородицы:

  • Если на улице солнечно, можно ожидать хорошую погоду на Новый год; если пасмурно — стоит готовиться к метели;
  • Снег предвещает дождь, метель — ветер с дождем, мороз — ясную погоду, а оттепель — теплый дождь;
  • Если вербы «ревут», это сулит пасмурные дни. А снежный буран днем может означать морозной ночью.


Что нельзя делать в день Зачатия


У этого народного праздника существуют свои запреты. Например, в день Зачатия Пресвятой Богородицы предки избегали походов в лес. Считалось, что там можно не вернуться, так как вокруг бродят стаи злых и голодных волков, которые способны учуять человека за версту. Говорили: «На Зачатие волки собираются, а после Крещения разбегаются».

В этот день также строго запрещалось заниматься любыми видами рукоделия. Считалось, что это может привести к болезням и несчастьям в доме.

Кроме того, в день Зачатия нельзя ругаться, обманывать или распространять сплетни о знакомых. За такие поступки может последовать наказание в виде финансовых трудностей и множества проблем, которые будут следовать одна за другой.

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#храм
#история
#праздник
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#статьи
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Кольчугинский поднос нашли на сортировочной линии КПО в Егорьевске
20 декабря 2024, 22:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Поднос знаменитого Кольчугинского завода попал на сортировочную линию комплекса по переработке отходов в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Визитная карточка изделий Кольчугинского завода – технология искусственного чернения. Она позволяет сделать рисунок рельефным. Такие небольшие подносы подходят для пирожных и других сладостей. Мельхиоровое покрытие не окисляется, а медная поверхность обладает антибактериальным свойством. Можно использовать поднос и для стаканов с чаем», – говорится в сообщении.
Помимо этого, в комплексе по переработке отходов в Солнечногорске сотрудник сортировочной линии нашёл миниатюру памятника героям-стратонавтам в Саранске. Изделие было произведено в 1960-х годах. Высота экспоната – 19 см.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Миниатюра была создана в память героев-стратонавтов Павла Федосеенко, Андрея Васенко и Ильи Усыскина, которые в январе 1934 года поднялись на стратостате «Осоавиахим-1» на высоту 22 км.

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#минчистоты
#отходы
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#егорьевск
#солнечногорск
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Путин увидел в событиях прошлого века причины текущей демографической ситуации в РФ
20 декабря 2024, 22:40

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что причины сложившейся в России демографической ситуации связаны с внутриполитическими событиями, начавшимися в стране после Первой мировой войны, передало агентство РИА Новости.
Владимир Путин поделился, что ученый из России Дмитрий Менделеев прогнозировал, что к началу XXI века численность населения страны составит 600 млн человек.

Президент Российской Федерации обратил внимание, что прогноз химика сбылся бы, если бы не Первая мировая война, во время которой революционно настроенные силы раскачали внутриполитическую ситуацию и инициировали Гражданскую войну. По итогам боевых действий Российская Федерация лишилась почти десяти миллионов человек — больше, чем в Первую мировую.

Следующая демографическая яма образовалась во время Великой Отечественной войны, отметил Владимир Путин. Следом в 90-х снова раскачали внутриполитическую ситуацию — это привело к развалу СССР и новому провалу в демографии, сказал российский лидер.

«Потому что уровень планирования для рядового гражданина сводится к нулю, непонятно для рядового человека, что будет завтра. О чем же можно говорить и как можно планировать семью?» — подчеркнул Владимир Путин.

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Ученица Физтех-лицея Имаева выиграла Международный конкурс в Турции
20 декабря 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученица 11 класса Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, Диана Имаева победила на Международном конкурсе International Innovation Science Energy Engineering Fair в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Выпускница выступила с проектом «Изучение возможности использования вихревых труб на водородных электростанциях» в секции «Физика» и завоевала золотую медаль. Руководителем проекта выступил доцент кафедры общей физики МФТИ, учитель физики Физтех-лицея Владимир Бабинцев. В октябре Диана стала призёром конкурса научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ «Учёные будущего» в МГУ», – рассказали в министерстве.
Международный конкурс IISEEF – научное мероприятие для учащихся от 13 до 18 лет. Участники представили исследовательские проекты по физике, химии, биологии, инженерии-энергетике и другим предметам.

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