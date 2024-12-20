На севере Подмосковья подтвердили постоянное обитание зубров

Фото: природоохранный фонд «Верховье»
В государственном природном заказнике «Маклаковский» в Сергиево-Посадском городском округе подтвердилось постоянное обитание зубров. Специалисты пришли к соответствующему выводу во время мониторинговых обследований, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Ранее следы зубра фиксировались в заказнике в 2020 году. Судя по обнаруженным в его разных частях многочисленным следам пребывания этих животных, семейная группа, а возможно, и не одна, держится там постоянно в течение всего года», – отметили в ведомстве.Зубр – особо ценное млекопитающее, занесённое в Красную книгу России. Встречается в 13 регионах.
По поручению правительства разработана стратегия сохранения этого вида. Во исполнение этой стратегии в 2021 году Минэкологии начало исследования, результатом которых и стало подтверждение постоянного пребывания зубра на территории Подмосковья. В прошлом году зубр был впервые включён в Красную книгу региона.
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Лора Луганская