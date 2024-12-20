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На севере Подмосковья подтвердили постоянное обитание зубров

Фото: природоохранный фонд «Верховье»

Фото: природоохранный фонд «Верховье»

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В государственном природном заказнике «Маклаковский» в Сергиево-Посадском городском округе подтвердилось постоянное обитание зубров. Специалисты пришли к соответствующему выводу во время мониторинговых обследований, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Ранее следы зубра фиксировались в заказнике в 2020 году. Судя по обнаруженным в его разных частях многочисленным следам пребывания этих животных, семейная группа, а возможно, и не одна, держится там постоянно в течение всего года», – отметили в ведомстве.
Зубр – особо ценное млекопитающее, занесённое в Красную книгу России. Встречается в 13 регионах.



По поручению правительства разработана стратегия сохранения этого вида. Во исполнение этой стратегии в 2021 году Минэкологии начало исследования, результатом которых и стало подтверждение постоянного пребывания зубра на территории Подмосковья. В прошлом году зубр был впервые включён в Красную книгу региона.

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#московская область
В Подмосковье подвели итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
20 декабря 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Доля региональных дорог Подмосковья в нормативном состоянии превысила 74%. Об этом сообщил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик. Он подвёл итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.
«В Подмосковье национальный проект реализуется уже шесть лет. Если на старте в 2019 году доля региональных дорог в нормативном состоянии составляла 65%, то сегодня этот показатель превысил 74%. Число смертей в ДТП благодаря комплексному подходу к обеспечению безопасности на дорогах сократилось с 884 случаев в 2019 году до 663 – в 2023-м», – рассказал Гержик.
В ходе ремонтного сезона в Подмосковье обновили 231 участок региональных дорог протяжённостью более 665 км. Свыше 170 км из них отремонтировали по выбору жителей.

Кроме того, в этом году завершили капремонт четырёх мостов в Воскресенске, Чехове, Дмитровском и Раменском округах. На время ремонта основных сооружений возвели временные мосты и запустили по ним движение в Подольске и Истре.

Учитывая анализ аварийности и просьбы жителей, построили 68 км тротуаров и 35 км линий освещения, обустроили более 70 км ограждений, 150 новых остановочных павильонов, 150 искусственных дорожных неровностей, 40 комплектов шумовых полос, установили более 10 тыс. дорожных знаков.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что завершающийся в этом году нацпроект «Безопасные качественные дороги» сменит нацпроект «Инфраструктура для жизни».

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#московская область
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Физики из США осуществили первую квантовую телепортацию
20 декабря 2024, 21:19

Фото: iStock/ gorodenkoff

В США физики Северо-Западного университета (NWU) смогли с помощью квантовой телепортации перенести на 30 км частицы микромира. Это получилось сделать при помощи обычной линии оптической связи в момент ее использования для передачи информации, передало ТАСС.
«Это сильное достижение, так как в прошлом никто не думал, что подобная квантовая телепортация в принципе возможна», — обратил внимание профессор NWU Прем Кумар.

Учёный уточнил, что результаты проведенного эксперимента можно использовать для создания следующего поколения классических и квантовых сетей. Они могут стать «гигантским скачком в развитии квантовых коммуникаций».

Физики из Соединённых Штатов Америки при помощи разработанного ими подхода смогли телепортировать частицы с более чем 80-процентной вероятностью. Получается, исследователи приблизились к созданию «квантового интернета», полагают учёные.

Ранее сообщалось, что в Перу в Лиме родился первый в мире ребёнок, который зачат с использованием уникальной технологии, которая связывает клеточные разработки и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

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#технологии
#сша
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Путин наградил орденами певца Преснякова и актёра Верника
20 декабря 2024, 19:44

Игорь Верник (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам певца Владимира Преснякова и актёра Игоря Верника. Оба деятеля искусств получили ордена.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Народный артист РФ Игорь Верник получил орден «За заслуги в культуре и искусстве». Как указано в документе, награду актёр получил за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Владимир Пресняков получил орден Почёта за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Кроме того, орденом Дружбы был награждён народный артист РФ Дмитрий Харатьян за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

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#рф
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В Минтруда рассказали о размере минимального пособия на одного ребёнка в 2025 году
Максимальное единое пособие составит более 17 тыс рублей с 2025 года
20 декабря 2024, 19:17

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Размер максимального единого пособия с 2025 года составит более 17 тысяч рублей на одного ребёнка. Об этом заявил глава Министерства труда России Антон Котяков в ходе заседания Госсовета по вопросам поддержки российских семей.
В среднем размер максимального ежемесячного пособия составит свыше 17 тысяч рублей на одного ребёнка. С 2025 года семья сможет получать такую помощь без необходимости предоставления повторного прохождения оценки нуждаемости, то есть при рождении второго и последующих детей.

Котяков подчеркнул, что рост выплаты составит 14,8% за счёт роста прожиточного минимума с 1 января 2025 года. В настоящее время каждый третий российский ребёнок получает единое пособие.

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#семьи с детьми
#выплаты
#пособие
#ребёнок
#помощь
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Случайно ответил «ДА» и влез в кредит: раскрыта новая схема мошенничества по телефону
Киберсэкперт Седов объяснил, когда мошенники не смогут взять на вас кредит
20 декабря 2024, 19:04

Фото: iStock/Diy13

У мошенников появилась новая обманная схема — якобы, достаточно взять трубку с незнакомого номера и сказать «да», как ты уже оказываешься должником по кредиту. Об этом редакции «Радио 1» рассказал один из читателей.
«Я взял трубку и вместо "алло", произнес "да". Тогда в телефоне послышалось «Ваш ответ записан». После этого был сброс, а мне стали поступать сообщения из банков и других социальных сетей с моим якобы подтверждением кредитов», — рассказал Валентин корреспонденту «Радио 1».

Директор по развитию Ростелеком-СОлар направление «Кибербезопасность для населения» Олег Седов в беседе с «Радио 1» заявил, что ни один банк не оформит кредит «по двум буквам алфавита».

«Попробуйте сходить в банк и оформить им кредит, там не все так просто, это решается другим способом. К тому же, один или два раза в год можно бесплатно обратиться в бюро кредитных историй и проверить свое состояние. Если мониторить это, то никакого риска не будет», — прокомментировал эксперт.

По его словам, сейчас необязательно вырезать голос в злоумышленных целях, потому что существуют голосовые дипфейки.

«Всегда неплохо убедиться, что другом конце провода тот, за кого он себя выдает. Просите доказательства, это не наши проблемы, если доказать не сможет. Такие вопросы — элемент финансовой культуры, грамотности и кибербезопасности», — порекомендовал специалист по кибербезопасности.

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«Свинство»: директор школы в Курской области резко ответил на пост Хинштейна
Директор школы Кондояниди резко ответил на пост врио курского главы Хинштейна
20 декабря 2024, 18:28

Александр Хинштейн (фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Директор суджанской школы Сергей Кондояниди резко ответил на пост врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о посещении пункта временного размещения (ПВР) в регионе. Об этом пишет местный портал «Друг для друга».
Отмечается, что в соцсети «ВКонтакте» Хинштейн опубликовал пост, в котором рассказывал об эвакуации школьников. Глава региона отметил, что Кондояниди вывез всех школьников, по несколько раз возвращался, рискуя жизнью, но сумел спасти всех.

Директор школы оставил комментарий под этим постом, в котором опроверг личное участие в эвакуации детей и потребовал удалить ложную информацию.

Кондояниди заявил, что не понимает, зачем вбрасывается такая информация, а также добавил, что никогда не приписывал себе чужие заслуги. После он назвал заявление Хинштейна «свинством».

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#заявление
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Минюст внёс журналистку Ивлеву-Йорк* в реестр иноагентов
20 декабря 2024, 18:18

Виктория Ивлева-Йорк* (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Минюст России внёс журналистку и фотографа Викторию Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов. Об этом говорилось на сайте министерства.
В обосновании подчёркивалось, что Ивлеву-Йорк* включили в реестр из-за её призывов финансово поддерживать Вооружённые силы Украины. Отмечалось, что журналистка создавала материалы для СМИ-иноагентов.

Ещё в перечень внесли блогера Ислама Белокиева*. Он распространял фейки о Вооружённых силах Российской Федерации. Адвокат Николай Полозов* оказался в реестре иностранных агентов за призывы к поддержке киевского режима и создания материалов для иноагентов. Блогера Хасана Узарова* внесли в перечень за идентичные нарушения, стало ясно по информации на сайте Минюста.

Ещё список иностранных агентов пополнил проект «Лаборатория университетской прозрачности»**.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация, выполняющая функции иностранного агента
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#иноагенты
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Инспекторов подмосковного Минчистоты переоденут в новую форму
20 декабря 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Инспекторский состав Минчистоты будет носить новую форму. Её презентовали на итоговой встрече инспекторского и руководящего состава министерства в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Для сотрудников и сотрудниц ведомства предусмотрены парадно-выходная, повседневная и полевая форма одежды. Познакомиться с новыми образцами формы, эмблемой, цветовой гаммой, погонами и шевронами можно было с помощью интерактивных панелей. На выставке в ДПМО было также представлено обмундирование сотрудников предшествующих министерству ведомств», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что комплектами одежды с обновлённым дизайном весь инспекторский состав ведомства обеспечат в следующем году.

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#дпмо
#инспектор
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Нейросеть выявила за неделю в Подмосковье свыше 1,3 тыс. нарушений уборки снега
20 декабря 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области искусственный интеллект выявил за неделю более 1,3 тыс. нарушений уборки снега. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«С приходом зимы мобильные комплексы переходят в режим фиксации «снежных» нарушений. За неделю было выявлено более 1 тыс. фактов невыполнения работ по уборке снега и свыше 300 снежных навалов на общественных пространствах и во дворах. Больше всего дефектов зафиксировали в Павловском Посаде Дзержинском, Котельниках, Солнечногорске и Королёве», – говорится в сообщении.
Нейросеть выявляет ненадлежащее состояние территорий и формирует задания, которые отправляются в работу профильным службам. Если навалы снега находятся у торговых объектов, убирать их должны владельцы магазинов, ларьков и ярмарок.

Нарушения во дворах и общественных местах передаются в работу управляющим компаниям и муниципальным бюджетным учреждениям по содержанию территорий.

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