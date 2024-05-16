Дороги Подмосковья в четверг утром загружены на пять баллов

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В четверг утром, 16 мая, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На дорогах из Подмосковья в центр зафиксировано порядка одного миллиона автомобилей.
В Минтрансе Подмосковья призывают водителей быть более внимательными при перестроениях, соблюдайте скоростной режим и не отвлекаться на телефон.
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«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» , М-4 «Дон» , М-5 «Урал» и М-7 «Волга», - отметили в пресс-службе.
В Минтрансе Подмосковья призывают водителей быть более внимательными при перестроениях, соблюдайте скоростной режим и не отвлекаться на телефон.
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Мира Полтева