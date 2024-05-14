На дорогах Подмосковья ликвидировали около 100 тысяч ям

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Около 100 тысяч дефектов покрытия ликвидировали на дорогах Московской области в рамках весенней генеральной уборки дорожной сети, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональной и муниципальной сети в приоритетном порядке устраняли дефекты покрытия – ликвидировали порядка 100 тысяч ям. За день в среднем ремонтировалось по три тысячи дефектов», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.В министерстве добавили, что в ходе генеральной уборки было вымыто более 12 тысяч и покрашено свыше девяти тысяч автобусных остановок, а также вымыто около 28 тысяч километров проезжей части, более пяти тысяч километров тротуаров и две тысячи километров ограждений.
Кроме того, от мусора было очищено более 39 тысяч километров полос отвода, отремонтированы светофоры, дорожное освещение, ограждения и знаки.
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Лев Каштанов